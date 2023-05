Transformers Beyond Reality für PS VR2, jetzt noch besser

Außerdem konnte man so erreichen, dass der Spieler besser wahrnehmen wird, wenn er von außerhalb des Sichtfelds angegriffen wird. Wird man jetzt von etwas getroffen, reagiert die Haptik von PS VR2, was zu einer natürlicheren und intuitiveren Wahrnehmung führt.

„Im letzten Herbst bot Transformers: Beyond Reality unseren Transformers-Fans ein neues VR-Erlebnis, in das sie eintauchen konnten. Jetzt, mit der aufregenden Weiterentwicklung des Titels für PS VR2, ist das Gameplay noch besser und interaktiver.“

What do you think?