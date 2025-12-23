Transport Fever 3 im First Look: Urban Games baut die Simulation neu

Zum Jahresende legt Urban Games noch einmal nach. Mit der dritten Episode der „First Look“-Reihe zu Transport Fever 3 setzt man nicht mehr auf vorsichtiges Feintuning, sondern eine strukturelle Neuausrichtung. Viele Systeme wurden nicht nur erweitert, sondern von Grund auf neu gedacht, spürbar beeinflusst durch jahrelanges Community-Feedback.

Verkehr fühlt sich wirklich lebendig an

Der größte Fortschritt liegt in der Verkehrssimulation selbst. Fahrzeuge reagieren dynamisch, wechseln Spuren, überholen und passen ihre Routen aktiv an. Das klingt banal, verändert aber das Spielgefühl massiv. Staus entstehen nicht mehr nur durch falsche Planung, sondern durch reale Wechselwirkungen im Netz.

Passend dazu wurde der Straßenbau komplett überarbeitet. Fahrspuren lassen sich gezielt steuern, Kreuzungen frei gestalten, Ampeln und Zebrastreifen präzise platzieren. Wer Verkehrsprobleme hat, bekommt nun Werkzeuge statt Ausreden.

Auch der Personenverkehr wird deutlich anspruchsvoller. Einwohner akzeptieren keine endlosen Wege mehr und reagieren empfindlich auf schlechte Verbindungen. Komfort spielt eine neue Rolle und kann Wartezeiten abfedern, ersetzt aber keine saubere Planung. Mehr Kapazität, größerer Einzugsbereich oder höherer Komfort wirken sich direkt auf Zufriedenheit und Wachstum aus. Gleichzeitig steigen Lärm und Umweltbelastung – Wachstum ist kein Selbstläufer mehr, sondern eine bewusste Entscheidung mit Nebenwirkungen.

Schienen, Trams und Umwelt im Zusammenspiel

Das neue Gleissystem verzichtet auf die eine optimale Lösung und unterschiedliche Gleisarten bringen Tempo, Kosten und Verschmutzung in ein echtes Spannungsverhältnis. Ergänzt wird das durch ein stark ausgebautes Tramsystem, einschließlich eigener Trassen, Untergrundstrecken, Gütertrams und enger Verzahnung mit dem Bahnnetz. Richtig eingesetzt entlasten sie Städte spürbar und Umweltschutz ist kein Beiwerk mehr. Lärmschutz, Begrünung und clevere Routenführung helfen zusätzlich, ersetzen aber keine strategischen Entscheidungen.

Auch Wartung wird erstmals spielmechanisch relevant. Vernachlässigte Fahrzeuge verlieren Effizienz und verursachen mehr Lärm und Emissionen. Neue Wegpunkte erlauben zudem feinere Routen, sogar im Luftverkehr.

Transport Fever 3 rückt damit weg vom reinen Zahlenoptimieren und hin zu nachhaltigem Netzdesign. Die große Frage bleibt: Wie zugänglich bleibt das System für Neueinsteiger? Genau daran wird sich 2026 entscheiden, wie breit dieses ambitionierte Fundament trägt.