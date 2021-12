Trek to Yomi – Cineastisches Adventure erscheint 2022, neuer Trailer

Mit einem eigenen Ghost of Tshushima (zumindest in der Richtung), möchten Devolver Digital und Flying Wild Hog die Spieler im nächsten Jahr zu Trek to Yomi locken, ein cineastisches Action-Adventure. Zu diesem präsentiert man heute neue Gameplay-Eindrücke.

Die neuen Gameplay-Szenen zeigen, wie Geduld und Timing der Schlüssel zum erfolgreichen Kampf sind. Spieler müssen die Stärke ihres Gegners nutzen und in Gegenschläge umwandeln, indem sie geschickte Manöver einsetzen. Erst einmal aus dem Gleichgewicht gebracht, setzen diese anschließend zu einem tödlichen Schlag an.

Hier können sie in wunderschönen und furchterregenden Umgebungen gegen unzählige Feinde antreten, darunter Speerkämpfer, Bogenschützen, Gewehrschützen und sogar Wesen, von denen man bislang glaubte, dass sie nichts weiter als wilde Märchenfiguren seien.

Erlebt so die spannende Geschichte von Hiroki während seines Sturzes gegen die Mächte des Bösen und seiner heroischen Rückkehr, um sein gescheitertes Versprechen einzulösen, die Menschen zu retten, die er geschworen hat zu beschützen.

Trek to Yomi erscheint im Frühjahr 2022.