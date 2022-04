Trek to Yomi hat einen Releasetermin + neues Gameplay

Mit Trek to Yomi haben Devolver Digital und Flying Wild Hog ein optisch heißes Eisen im Feuer. Das 2D-Samurai-Spiel im Schwarz-Weiß-Look sieht düster und brutal aus. Seit heute gibt es endlich auch einen offiziellen Releasetermin. Außerdem haben die Entwickler ein neues, knapp 15 Minuten langes Gameplay-Video veröffentlicht. Darin sind viele Kämpfe und einige besonders coole Shots zu sehen.

Cineastisch und brutal: Das ist Trek to Yomi

Bei seiner Ankündigung flog Trek to Yomi ein wenig unter dem Radar. Kurz zuvor kam das umjubelte Ghost of Tsushima auf den Markt und der neue Titel konnte sich davon nicht recht distanzieren. Dabei war das Design von Beginn an sehr interessant. Trek to Yomi setzt komplett auf den Look der alten Kurosawa-Filme. Der japanische Filme-Meister hat im letzten Jahrhundert das Kino geprägt wie wenige andere, die spezielle Ästhetik ließ sich schon in Sucker Punch’s Samurai-Abenteuer bei Bedarf dazuschalten.

Trek to Yomi paart diesen Look nun mit kämpfen und Erkunden in 2,5D-Levels. Der größte Teil ist dabei in 2D gehalten, nur vereinzelt können wir uns etwas freier bewegen. Für das Genre so bekannte Hüpf-Passagen wird es aber wohl eher nicht geben. Dafür stehen die Kämpfe mit dem Katana im Mittelpunkt. Diese wirken kraftvoll und mitunter brutal, überzeugen aber mit einer tollen Atmosphäre.

Auch im neuen Gameplay-Video sind somit einige wirklich gelungene Aufnahmen zu bestaunen. Da wird in verregneten Wäldern und auf sonnendurchfluteten Brücken genauso gekämpft wie in düsteren Höhlen. Wenn das Gameplay letztlich so viel Spaß macht, wie das Spiel gut aussieht, steht uns mit Trek to Yomi ein echter Leckerbissen ins Haus.

In einem knappen Monat geht es los

Vom Endprodukt können wir uns dann in etwa einem Monat überzeugen. Trek to Yomi erscheint nämlich am 5. Mai für PS4 und PS5, wie die Entwickler heute bekannt gegeben haben. Das Video könnt ihr euch hier ansehen: