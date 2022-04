Tretton: Die E3 wäre ein großer Verlust für die Branche, wenn sie nicht zurückkehrt

„Es kommt wirklich auf seine finanziellen Mittel und seine Priorität an, wo sich die Marke seiner Meinung nach befindet, und ob sie denken, dass sie solche Veranstaltungen durchführen möchten oder nicht. Ich denke, als Außenstehender könnte man es so betrachten und sagen: ‚Okay, die Motivation hier ist eindeutig finanziell.‘ Unternehmen müssen diese Entscheidungen treffen [und] es ist eindeutig mit finanziellen Kosten verbunden, eine solche Veranstaltung durchzuführen, aber es fördert die Wahrnehmung.“

What do you think?