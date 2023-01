Tribes of Midgard: Das Hexensage-Update ist jetzt verfügbar

In dieser neusten Sage von Tribes of Midgard werden die Einherjar dazu aufgerufen, sich zu verbünden und gegen die Göttin Hel zu Felde zu ziehen. Hexensage ist jetzt als kostenloses Update ist einschließlich dem Crossplay zwischen Steam, Epic Games Store und Xbox möglich.

Das eiskalte und dunkle Reich der Toten öffnet seine Tore in Tribes of Midgard: Hexensage , das von Norsfell und Gearbox Publishing veröffentlicht wurde – dem neuesten Update für das RPG.

