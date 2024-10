TRON: Catalyst – Isometrisches Adventure setzt die Story von Arq Grid fort

Heute wurde ein aufregendes neues Projekt aus dem Hause Big Fan Games, Devolver Digital , und Bithell Games angekündigt: TRON: Catalyst. Dieses packende, storybasierte, isometrische Actionspiel entführt die Spieler in die faszinierende Welt von Disneys TRON und führt die Handlung des Arq Grid fort, die bereits in TRON: Identity von Bithell Games ihren Anfang nahm.

