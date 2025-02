TRON: Catalyst – Termin zum kultigen Titel steht fest

Neben der spannenden Story wird TRON: Catalyst ein frisches Abenteuer im bekannten TRON-Universum bieten. Die Spieler tauchen in eine digital leuchtende Welt ein, in der sie sich durch rivalisierende Fraktionen kämpfen, Rätsel lösen und ihre eigenen Entscheidungen treffen, um das Arq-Raster zu retten.

Die Spieler erleben rasante Kämpfe, in denen Exo sich zu Fuß agil gegen Feinde behauptet. Zusätzlich bietet das Spiel packende Erkundungen mit dem legendären Light Cycle, um Missionen zu erfüllen und tiefer in die Geheimnisse des Arq-Rasters einzutauchen. Exo kann mit ihrer einzigartigen Fähigkeit, die Zeit zurückzudrehen, aus Fehlern lernen und neue Wege erschließen. Diese Mechanik verleiht dem Gameplay eine strategische Tiefe, die TRON-Fans begeistern dürfte.

