Tropico 6 – PS5 und Xbox Series Version angekündigt

Das Inselparadies in Tropico 6 kann ab März 2022 auch auf PS5 und Xbox Series erkundet werden, wie Kalypso Media heute bekannt gibt.

Die New Gen-Version verspricht noch schönere panoramablicke über die Strände und dem glasklares Wasser, die sogar die wachsamen Augen von El Prez etwas entspannter schauen lassen, wenn Tropico 6 mit 4K-Auflösun genossen werden kann.

Über 4 unterschiedliche Epochen können Spieler hier ein Gespür für internationale Politik und die Erfüllung der Interessen der Bürger Tropicos entwickeln. El Prez Inselparadies bietet weitläufige Inselgruppen, Weltwunder, die es zu stehl-… zu borgen gilt und das sorgfältige Planen der Wahlkampfreden, um den lieben Diktator weiter im Amt zu halten.

New Gen Edition Features

Next Gen Edition auf der Konsole erstmals in nativer 4K-Auflösung, um so jede noch so kleine Bewegung der Einwohner im Auge zu behalten.

In Tropico 6 – Next Gen Edition nutzen man geschickt das Forschungssystem, das den Fokus auf die politischen Herausforderungen der weltbesten Bananenrepublik legt.

Stellen Sie Ihre präsidialen Fähigkeiten mit bis zu 4 Spielern gleichzeitig im Mehrspielermodus auf die Probe.

Mehr ist mehr! Machen Sie mit dem „The Llama of Wall Street“-DLC und dem El Prez-Pack Gebrauch von neuen Spielmechaniken, mehr Gebäuden und vielen zusätzlichen Inhalten.

Die Tropico 6 – Next Gen Edition erscheint am 31. März 2022 und enthält neben dem Hauptspiel den Llama of Wall Street-DLC sowie den El Prez-Pack mit zusätzlicher Mission, neuen Gebäuden und zahlreichen Dekorationsmöglichkeiten für den Diktatoren-Palast sowie den Inselherrscher persönlich.