Tropico 7: Erster Gameplay-Trailer enthüllt Release-Termin

Kalypso Media und Gaming Minds Studios zeigen erstmals echte Spielszenen zu „Tropico 7“ und verstecken das Veröffentlichungsdatum direkt im Video. Der Diktator-Simulator erscheint am 28. Januar 2027 für PC, Xbox Series X|S sowie PlayStation 5 und landet am ersten Tag im Game Pass.

Kreisverkehre und politische Machtspiele

Der erste Gameplay-Trailer bringt endlich Klarheit über die neuen Systeme der Aufbausimulation. Entwickler Gaming Minds schraubt spürbar an den Grundmechaniken und liefert Features, die sich die Community seit Jahren wünscht. Geschwungene Straßen, Kreisverkehre und echtes Terraforming halten Einzug. Schluss mit starren Raster-Städten.

Spannender wird es bei der Führung des Inselstaates. Eine neue politische Matrix erweitert eure Handlungsspielräume erheblich. Das Verfassungssystem wurde ausgebaut und Erlasse passen sich dynamisch an die aktuelle politische Position von El Presidente an. Wer die Bevölkerung knechten oder beschwichtigen will, bekommt deutlich feingliedrigere Werkzeuge an die Hand. Die in den Dev Logs angedeuteten Mechaniken greifen im gezeigten Material sauber ineinander.

Release im Game Pass

Kalypso wählt beim Vertrieb einen spielerfreundlichen Weg. Die Veröffentlichung am 28. Januar 2027 deckt alle gängigen Plattformen ab, inklusive PC Game Pass und Xbox Game Pass Ultimate direkt zum Launch.

„Tropico 7“ liefert genau die richtigen Komfortfunktionen für Städtebauer und vertieft gleichzeitig den Politik-Teil. Die spielerische Freiheit steigt durch Terraforming und freies Bauen enorm. Ein solides Gesamtpaket ohne böse Überraschungen.