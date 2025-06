Trotz technischer Katastrophe: MindsEye stürmt die britischen Verkaufscharts

Während MindsEye international noch mit seinem Ruf kämpft, scheint die britische Spielerschaft weniger Berührungsängste zu haben. Der Titel, der zum Release vor allem wegen technischer Mängel und unausgereifter Mechaniken für Kritik sorgte, sichert sich in den aktuellen UK-Verkaufscharts einen überraschend soliden vierten Platz – bezogen auf die physischen Verkäufe der Woche bis zum 14. Juni 2025.

Die PS5-Version dominiert dabei mit rund 80 Prozent aller Verkäufe, was nicht ungewöhnlich ist, aber in diesem Fall besonders ins Gewicht fällt. Offenbar sind Konsolenspieler trotz der Negativschlagzeilen neugierig genug, MindsEye selbst auszuprobieren – oder haben den Titel schlichtweg auf dem Zettel behalten, weil Alternativen im Segment derzeit rar sind.

Schlimmster Launch des Jahres?

Die Kritik an MindsEye war in den letzten Wochen deutlich: Bugs, Performance-Probleme und unklare Designentscheidungen sorgten für enttäuschte Reviews und einen schlechten Ersteindruck. Dass der Titel trotzdem einen Platz in den Top 5 erobert, darf als kleines Ausrufezeichen verstanden werden – besonders in einem Markt, der traditionell stark auf Qualität und Markenbindung reagiert.

Es bleibt allerdings abzuwarten, wie sich die Verkaufszahlen in anderen Regionen entwickeln. Konkrete internationale Daten stehen derzeit noch aus, ebenso wie genauere Aufschlüsselungen zu Digitalverkäufen, die bei kontroversen Titeln oft eine größere Rolle spielen.

Erster Hotfix veröffentlicht – Technische Nachbesserung beginnt

Parallel zu den ersten Verkaufserfolgen wurde mittlerweile auch der erste Hotfix für MindsEye veröffentlicht. Der Patch ist auf allen Plattformen verfügbar und adressiert einige der häufigsten Kritikpunkte – wenn auch noch nicht umfassend. Laut offiziellen Patch Notes wurden CPU- und GPU-Performance sowie der Speicherverbrauch optimiert. Außerdem wurde der Schwierigkeitsgrad des CPR-Minispiels reduziert, eine Option zur Anpassung oder Deaktivierung der Tiefenschärfe hinzugefügt und mehrere Probleme mit fehlenden Steuerungsanzeigen in den Mini-Games „MineHunter“ und „Run Dungeon“ behoben.

Die Maßnahmen deuten darauf hin, dass das Entwicklerteam aktiv an Verbesserungen arbeitet – was für viele potenzielle Käufer entscheidend sein dürfte. Ob das reicht, um den Ruf des Spiels längerfristig zu stabilisieren, bleibt allerdings abzuwarten und wird stark davon abhängen, wie schnell technische Updates folgen – und ob das Gameplay auch über den ersten Eindruck hinaus trägt.

Wie seht ihr das? Habt ihr MindsEye trotz Kritik gekauft oder bewusst links liegen lassen? Diskutiert mit uns in den Kommentaren.