Trygon erwacht: Warhammer 40.000: Space Marine II bekommt monströses Update

Es rumpelt in den Tiefen von Avarax – und was da emporsteigt, ist nichts Geringeres als ein Albtraum in Chitin und Zähnen: der Trygon. Mit dem frisch veröffentlichten „Trygon“-Update für Warhammer 40.000: Space Marine II bringen Focus Entertainment und Entwickler Saber Interactive einen neuen Boss ins Spiel, der Space Marines das Fürchten lehrt. In der neuen PvE-Mission „Exfiltration“ heißt es: raus hier – und zwar schnell, bevor dich die Klauen des Biests erwischen.

Taktik, Terror und Trygon

Der Trygon ist nicht einfach nur groß. Er ist ein taktischer Terror, der sich unter Verteidigungslinien durchwühlt, wie ein Hai durchs Wasser. Kein Ort ist sicher, kein Rücken gedeckt – und genau das macht die neue Mission so spannend. Die neunte PvE-Operation verlangt nicht nur Feuerkraft, sondern Köpfchen und Koordination. Wer denkt, er könne sich mit einer Tasse Kaffee im Schützengraben verstecken, wird schnell von der Realität (und einem riesigen Tunnelschlund) eingeholt.

Die neue Sekundärwaffe, die Infernopistole, kommt da wie gerufen: ein Flammenwerfer in Kompaktform, ideal für enge Gänge – und für den Moment, wenn der Trygon direkt vor deiner Nase auftaucht.

Prestige, PvP und Personalisierung

Neben der neuen Mission bringt das Update noch jede Menge Quality-of-Life-Verbesserungen. Prestige-Ränge und Belohnungen sorgen für Langzeitmotivation, Waffenboni wurden überarbeitet, und endlich können Farben von Stoffen und Accessoires klassenübergreifend angepasst werden. Besonders erfreulich für PvP-Fans: die Einführung vollständig anpassbarer Eternal War-Lobbys für bis zu 12 Spieler. Endlich eigene Regeln, eigene Maps, eigenes Chaos.

Für Besitzer des Season Pass gibt’s zusätzlich frisches Futter fürs Auge. Mit dem Space Wolves Chapter Pack bekommt die Vanguard-Klasse einen neuen, raubeinigen Look – samt Kettenschwert und Thunder Hammer in passendem Stil. Über 50 kosmetische Items würdigen die 12 Kompanien der Space Wolves. Wer’s lieber stoisch und gelb mag, greift zum Imperial Fists Champion Pack, inklusive Tactical-Champion-Skin und einem imposanten Plasma Incinerator-Skin.