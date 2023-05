TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 – Open Roads als neues Feature vorgestellt

NACON und RaceWard haben ein neues Feature für TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 angekündigt, mit dem Spieler das Straßennetz frei erkunden können.

Im Open Roads-Modus stehen rund 200km der langen und berühmten Straßen frei zum befahren Verfügung. Die im Maßstab 1:1 nachgebaute offizielle Strecke der Tourist Trophy ist der Ausgangspunkt für eine Reihe von Aktivitäten – vom Karrieremodus über Zeitfahren bis hin zu Massenstarts und anderen Herausforderungen.

Zum allerersten Mal enthält TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 damit neue, miteinander verbundene und offene Strecken. Unter diesen befinden sich berühmte Kurse wie St John’s und Clypse, aber auch eigene neue Strecken hat Raceward hinzugefügt, so dass man das Innere der Insel und der Snaefell Mountain frei erkunden kann.#

Das neue TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 bietet auf seiner Karte zudem viele Sehenswürdigkeiten, aber auch jede Menge Informationen über die Geschichte der Insel und das Kultrennen. Wer neugierig ist, kann alle gesammelten Informationen im In-Game Journal-Menü nachlesen.

Was die Karte von noch so verspricht, zeigt der neu veröffentlichte Trailer zum Spiel. Der Release ist für den 11. Mai 2023 vorgesehen.