Turning Points: The Dark Pictures Directive 8020 führt innovatives Story-Feature ein

Mit „The Dark Pictures: Directive 8020“ kehrt Supermassive Games zurück zu interaktivem Horror – diesmal im Weltraum. Exklusiv auf der Future Games Show stellte das Studio ein neues Feature vor, das Entscheidungsfreiheit neu denkt: Turning Points erlaubt es Spieler, zentrale Entscheidungen im Spiel zurückzuspulen und Alternativen auszuprobieren.

Bekannt für storylastige Horrorspiele wie Until Dawn oder The Quarry, bleibt sich das Studio beim interaktiven Erzählen treu – bietet aber mit Turning Points erstmals eine Art Rückspulfunktion, um folgenschwere Fehlentscheidungen zu überdenken.

Entscheidungen zurückspulen statt Game Over

Creative Director Will Doyle beschrieb Turning Points als ein neues narratives System, das Spieler erlaubt, zu einem entscheidenden Moment zurückzukehren und alternative Handlungsstränge zu erkunden. Wer Supermassive kennt, weiß: Ein kleiner Fehler konnte bisher schnell das Ende einer Figur bedeuten – mit teils drastischen Konsequenzen für den weiteren Spielverlauf.

In „The Dark Pictures Directive 8020“ bleibt dieses Risiko zwar bestehen, aber mit Turning Points wird es entschärft – sofern man das will. Denn für Puristen bietet das Spiel den sogenannten Survivor Mode. Der verzichtet vollständig auf das Rewind-Feature, zeigt aber immerhin weiterhin den Entscheidungsbaum an – eine Art Fingerzeig darauf, was „hätte sein können“.

Sci-Fi-Horror mit vertrauten Elementen

Inhaltlich bleibt sich Supermassive ebenfalls treu. „The Dark Pictures Directive 8020“ spielt auf dem Kolonieschiff Cassiopeia, das im All auf eine formverändernde Bedrohung trifft – die Parallelen zu The Thing oder Alien sind nicht zufällig. Mit Schauspielerin Lashana Lynch (u. a. No Time to Die) an Bord verspricht das Spiel eine filmische Inszenierung, die durch das neue System mehr Zugänglichkeit bietet, ohne dabei den Horror zu entschärfen.

Einen umfangreichen Einblick ins Gameplay gibt es bislang nicht, ebenso ist unklar, wie oft und in welchem Umfang man tatsächlich zurückspulen kann – ob frei oder limitiert. Laut aktuellem Stand erscheint Directive 8020 am 2. Oktober 2025 für PS5, Xbox Series X|S und PC.

Was haltet ihr vom neuen Rewind-System? Revolution für Horrorfans oder unnötige Sicherheitsschiene?