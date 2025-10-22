Latest

Turok 2: Seeds of Evil – Der Dino-Jäger kehrt auf PS5 & Xbox Series X|S zurück

Das Kultspiel Turok 2: Seeds of Evil erscheint bald in einer optimierten Next-Gen-Version für PS5 und Xbox Series X|S – mit verbesserter Grafik und klassischem Chaos.

Turok 2 Seeds Of Evil

Manchmal kehren Spiele zurück, die man längst im Gedächtnis vergraben glaubte, und genau das passiert jetzt mit Turok 2: Seeds of Evil. Das ikonische Shooter-Abenteuer aus der N64-Ära bekommt ein Next-Gen-Upgrade für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Für viele ist Turok 2 mehr als nur ein Relikt der 90er, es ist ein Stück Gaming-Geschichte, das den Weg für komplexe 3D-Shooter auf Konsolen ebnete. Die neue Version verspricht, genau diesen Spirit zu bewahren, aber mit zeitgemäßer Performance und überarbeiteten Schauplätzen neu aufleben zu lassen.

Nightdive Studios, bekannt für ihre technisch sauberen Neuauflagen, bringen den Kampf gegen den Primagen damit erstmals in 4K, 120 FPS und mit modernem Komfort zurück.

Mehr als Nostalgie, was steckt drin?

Im Kern bleibt alles, was Fans lieben: wilde Gefechte, groteske Gegnerdesigns und Waffen, die noch immer absurd kreativ sind. Vom Schädelbohrer, der seinem Namen alle Ehre macht, bis hin zum bewaffneten Triceratops – Turok 2: Seeds of Evil hat nie auf Realismus gesetzt, sondern auf reinen Spielspaß.

Die Gegner-Intelligenz wurde schon damals gefeiert. Feinde suchen Deckung, fliehen bei Unterzahl oder greifen taktisch an. In Kombination mit über 20 Waffen entsteht eine Dynamik, die selbst moderne Shooter selten erreichen. Für die Neuauflage verspricht Nightdive zudem optimierte Texturen, stabilere Bildraten und überarbeitete Lichtquellen.

Die sechs zentralen Level, darunter Der Hafen von Adia oder Die Höhle der Blinden, wurden technisch wie atmosphärisch überarbeitet. Wer die alten Gebiete kennt, dürfte überrascht sein, wie viel Charakter sie mit besserer Beleuchtung und neuen Details gewinnen.

The battle against the Primagen is about to get even bigger with Turok 2: Seeds of Evil next-gen optimization COMING SOON to Xbox Series X|S and PlayStation 5! 🦖💥

Nightdive Studios (@nightdivestudios.bsky.social) 2025-10-21T18:15:59.262Z

Warum das wichtig ist

Turok 2: Seeds of Evil steht für eine Ära, in der Spiele noch nicht versucht haben, Filme zu sein, sondern einfach verrückt, mutig und kompromisslos waren. Dass Nightdive dieses Gefühl in die Gegenwart holt, ist mehr als nur ein Nostalgieprojekt. Es zeigt, dass Klassiker auch heute noch relevant sein können, wenn man sie mit Respekt behandelt.

Ob das Spiel in seiner neuen Form auch eine neue Generation von Spielern erreicht, bleibt abzuwarten, aber eins ist sicher: Der Dino-Jäger hat noch nicht ausgedient.

