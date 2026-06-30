Turok: Origins: Neuer Gameplay-Trailer bestätigt Release im Herbst

Saber Interactive und Universal Products & Experiences haben heute einen neuen Gameplay-Trailer zu „Turok: Origins“ veröffentlicht. Der furiose Sci-Fi-Shooter soll noch in diesem Herbst für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 erscheinen.

Der Trailer zeigt eine Mischung aus First-Person- und Third-Person-Action. Spieler schlüpfen in die Rolle des mystischen Turok-Ordens, um die „Lost Lands“ vor Dinosauriern und einer außerirdischen Bedrohung zu retten. Das Ganze funktioniert entweder komplett solo oder im Online-Koop mit Freunden. Saber setzt hier auf Tempo. Das sieht man sofort.

Echtes Gameplay und Koop-Action

Das Arsenal reicht von klassischen Bögen und Schrotflinten bis hin zu Plasma-Gewehren und experimenteller Alien-Tech. Waffen lassen sich im Spielverlauf upgraden. Zusätzlich sammelt ihr sogenannte Echos, um mächtige Fähigkeiten freizuschalten und euren Kampfstil anzupassen. Die Welten bieten Dschungel, Ruinen und außerirdische Landschaften. Grafisch macht das Gezeigte einen soliden Eindruck, auch wenn der finale Feinschliff noch abzuwarten bleibt.

Die Rückkehr von Turok war überfällig. Die Kombination aus Dinos, Aliens und dem Wechsel zwischen der Ego- und Verfolgerperspektive klingt auf dem Papier stark. Dass Saber Interactive Shooter kann, haben sie oft genug bewiesen. Der Fokus auf Online-Koop könnte dem verstaubten Franchise genau den modernen Anstrich verpassen, den es braucht. Ein Release im Herbst ist verdammt ambitioniert. Mal sehen, ob sie das Tempo halten können.

Passt das Upgrade-System mit den Echo-Fähigkeiten eurer Meinung nach zu Turok, oder hättet ihr euch lieber ein rein klassisches, geradliniges Movement ohne Sci-Fi-Kräfte gewünscht?