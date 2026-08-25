Latest

Turok: Origins – Release auf Frühjahr 2027 verschoben, neuer Story-Trailer

Mark Avatar 2026
By
Mark Tomson
Mark Avatar 2026
ByMark Tomson
Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
Follow:
2 Min Read
Keine Kommentare

Turok: Origins erscheint im Frühjahr 2027 für PS5, Xbox, Switch 2 und PC. Sabre Interactive zeigt Story-Trailer und Demo auf der Gamescom 2026.

Turok Origins

Sabre Interactive verschiebt den Koop-Shooter „Turok: Origins auf das Frühjahr 2027“ und verzichtet damit auf ein Release im laufenden Jahr. Der Titel erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 sowie den PC. Als Trost gibt es einen Story-Trailer.

Der im Rahmen der Gamescom gezeigte Story-Trailer setzt den neuen Veröffentlichungszeitraum fest. Ein konkretes Tagesdatum nennt Sabre Interactive nicht.

Die Entwickler nutzen die Gamescom 2026 für eine erste spielbare Version am Xbox-Stand in Halle 7. Diese Terminierung signalisiert Verzögerungen im Feinschliff. Der zeitliche Puffer beträgt nach dem Messeauftritt mindestens sechs Monate.

Details zum Gameplay und der Lore

Das Spiel setzt auf eine Kombination aus Solo-Modus und Online-Koop. Spieler übernehmen die Rolle eines Kriegers des „Order of the Turok“, um die Menschheit gegen die außerirdische Rasse der Xenia zu verteidigen.

Der Schauplatz sind die „Lost Lands“, eine Umgebung aus antiken Ruinen und alienartigen Landschaften. Die Gegnervielfalt umfasst Dinosaurier, außerirdische Einheiten und Bossgegner. Das Arsenal reicht von Bögen und Schrotflinten über Scharfschützengewehre bis hin zu experimenteller Alien-Technologie.

More Read

Clive Barkers Hellraiser Revival
Hellraiser: Revival verweigert Deutschland den Vorverkauf
John Wick Game
Saber Interactive: Release-Update zu Warhammer 40K: Space Marine 3 & John Wick: The Game
knights of the old republic remake
KOTOR Remake: Enthüllung nach drei Jahren Entwicklungs-Neustart angeblich nah

Ein Upgrade-System läuft über sogenannte Echoes. Diese Ressource schaltet Fähigkeiten frei, um den Kampfstil anzupassen. Die Mechanik erinnert an klassische Loot-Shooter-Strukturen. Mehr dazu gibt es in unserer damaligen Gamescom-Preview.

Saber Interactive kauft sich mit der Verschiebung auf 2027 Zeit. Die Bestätigung der Nintendo Switch 2 als Zielplattform zeigt die technische Bandbreite, die das Studio abdecken muss. Das gezeigte Material deutet auf solide Standard-Mechaniken hin. Ob die Mischung aus Dino-Jagd und Sci-Fi-Arsenal gegen etablierte Koop-Konkurrenz besteht, entscheidet sich über das Balancing der Fähigkeiten und die Performance auf den schwächeren Zielsystemen.

TAGGED:
Share This Article

Community Talk

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted

The Trends

GTA 6 Preisverfall: Amazon senkt Vorbesteller-Preis der PS5-Boxversion auf 63 EUR

GTA 6 gibt es bei Amazon für die PS5 bereits für 63,20…

14 Kommentare

GTA 6-Leaks eskalieren: Hacker fordern absurde Lauch-Demo vor Rockstar Games Büros

Neue Leaks zu GTA 6: Die Hackergruppe Cyberleek monetarisiert Daten und fordert…

Keine Kommentare

Once Human stürmt die Konsolen mit 120 FPS und vollem Cross-Save

Once Human kommt am 25. August auf Konsolen. Alle Infos zu 4K,…

3 Kommentare

You Might Also Like