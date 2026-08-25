Turok: Origins – Release auf Frühjahr 2027 verschoben, neuer Story-Trailer

Sabre Interactive verschiebt den Koop-Shooter „Turok: Origins auf das Frühjahr 2027“ und verzichtet damit auf ein Release im laufenden Jahr. Der Titel erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 sowie den PC. Als Trost gibt es einen Story-Trailer.

Der im Rahmen der Gamescom gezeigte Story-Trailer setzt den neuen Veröffentlichungszeitraum fest. Ein konkretes Tagesdatum nennt Sabre Interactive nicht.

Die Entwickler nutzen die Gamescom 2026 für eine erste spielbare Version am Xbox-Stand in Halle 7. Diese Terminierung signalisiert Verzögerungen im Feinschliff. Der zeitliche Puffer beträgt nach dem Messeauftritt mindestens sechs Monate.

Details zum Gameplay und der Lore

Das Spiel setzt auf eine Kombination aus Solo-Modus und Online-Koop. Spieler übernehmen die Rolle eines Kriegers des „Order of the Turok“, um die Menschheit gegen die außerirdische Rasse der Xenia zu verteidigen.

Der Schauplatz sind die „Lost Lands“, eine Umgebung aus antiken Ruinen und alienartigen Landschaften. Die Gegnervielfalt umfasst Dinosaurier, außerirdische Einheiten und Bossgegner. Das Arsenal reicht von Bögen und Schrotflinten über Scharfschützengewehre bis hin zu experimenteller Alien-Technologie.

Ein Upgrade-System läuft über sogenannte Echoes. Diese Ressource schaltet Fähigkeiten frei, um den Kampfstil anzupassen. Die Mechanik erinnert an klassische Loot-Shooter-Strukturen. Mehr dazu gibt es in unserer damaligen Gamescom-Preview.

Saber Interactive kauft sich mit der Verschiebung auf 2027 Zeit. Die Bestätigung der Nintendo Switch 2 als Zielplattform zeigt die technische Bandbreite, die das Studio abdecken muss. Das gezeigte Material deutet auf solide Standard-Mechaniken hin. Ob die Mischung aus Dino-Jagd und Sci-Fi-Arsenal gegen etablierte Koop-Konkurrenz besteht, entscheidet sich über das Balancing der Fähigkeiten und die Performance auf den schwächeren Zielsystemen.