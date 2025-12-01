Manchmal genügt ein kleiner Eintrag, um eine große Diskussion loszutreten. Genau das passiert gerade rund um Turok Origins. Ein Sound Designer von Saber Interactive hat auf LinkedIn angegeben, dass das Projekt „für 2026 geplant“ sei, was keine große Überraschung ist. Das aktuelle Jahr neigt sich dem Ende zu und die Entwicklung ist weit fortgeschritten.

Fans können sich somit schon bald auf die Rückkehr der legendären Turok-Reihe freuen. Und das zu einem Zeitpunkt, an dem Third-Person-Shooter wieder deutlich mutiger auftreten.

Turok Origins setzt auf Kampf, Erkundung – und DNA-Upgrades

Turok Origins positioniert sich klar als moderner Actiontitel mit einem Fokus auf Bewegungsfreiheit, taktischen Kämpfen und ungewöhnlichen Upgrades. Spieler übernehmen die Rolle der Turok-Krieger, die sich durch Sümpfe, Tempelruinen, Dschungel und gefährliche Schluchten schlagen.

Das Setting – The Lost Lands – ist wieder eine Mischung aus Naturgewalten, antiken Strukturen und Sci-Fi-Elementen. Zwischen Dinosauriern, außerirdischen Kreaturen und organischer Technologie entsteht ein Mix, der sich deutlich vom üblichen Shooter-Einheitsbrei abhebt.

Ein Highlight ist das Upgrade-System: DNA von besiegten Gegnern oder aus der Umgebung kann die Ausrüstung in Echtzeit verändern, wie in unserer Vorschau hervorgehoben. Nicht nur Werte steigen, auch das optische Design passt sich an. Das klingt nach einem System, das Spieler zu Experimenten einlädt und Kämpfe dynamischer macht.

Warum ein Release 2026 realistisch wäre

Ein Veröffentlichungsfenster 2026 ergibt aus Entwicklerperspektive durchaus Sinn. Die Marke ist alt, aber nicht vergessen, und Saber Interactive hat in den vergangenen Jahren bewiesen, dass sie große Projekte stemmen können. Gleichzeitig wäre 2026 ein guter Zeitpunkt, um zwischen Sequels und Live-Service-Produktionen frische Singleplayer-Impulse zu setzen.

Bleibt die Frage: Wird Turok Origins die Brücke zwischen alten und neuen Fans meistern können? Unser Eindruck: „Wer im Hands-On ein reines Nostalgieprodukt erwartet hat, wird überrascht. Turok Origins wirkt wie ein echtes Reboot, das klassische Stärken aufgreift, aber Gameplay und Technik deutlich modernisiert.“ Egal wie: Der Leak macht das Warten nicht leichter. Und vielleicht ist genau das ein gutes Zeichen.