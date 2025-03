Turok-Remaster für PS5 und Xbox Series mit neuen Features erschienen

Mit der Neuauflage für PS5 und Xbox Series beweist Nightdive Studios erneut, wie viel Liebe zum Detail in ihre Remaster fließt. Die verbesserten Steuerungsoptionen, die grafischen Updates und die Rückkehr verschollener Inhalte machen „Turok“ zu einem Must-Have für Retro-Fans und Neulinge gleichermaßen. Wer den Klassiker in modernem Gewand erleben möchte, sollte sich dieses Update nicht entgehen lassen.

Besonders spannend für langjährige Fans: Der verschollene Brachiosaurus aus einer Turok-Beta-ROM wurde gefunden und in das Spiel integriert. Spieler können diese majestätischen Dinosaurier nun im Treetops-Level bestaunen. Ferner wurde das Waffensystem verbessert: Der Tek-Bogen und die Schrotflinte unterstützen jetzt einen flexiblen Munitionswechsel, der sich an „Turok 2“ orientiert. Auch die Steuerung wurde optimiert – etwa mit der Möglichkeit, mehrere Waffen auf eine einzige Taste zu legen oder zwischen Gehen und Laufen zu wechseln.

