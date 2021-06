Two Point Campus jetzt offiziell angekündigt

Nach dem vorherigen Leak von Two Point Campus hat SEGA die neue Simulation nun offiziell mit einem Trailer angekündigt.

In Two Point Campus ist es eure Aufgabe, euren eigenen Campus zu bauen und zu leiten. Die Entscheidungen, die ihr trefft, werden das Leben der Studenten, die sich einschreiben, und der Mitarbeiter, die man einstellt, beeinflussen. Zum ersten Mal baut man hier in der freien Natur, während man sein eigenes Campusgelände, Gebäude und die Umgebung entwickelt. Legt Wohnheime, Wege, Hecken und vieles mehr mit neuen, einfach zu bedienenden Kreativwerkzeugen an. Die einzige Grenze ist eure Vorstellungskraft (und das Bankguthaben im Spiel).

„Wir hoffen, dass die unglaubliche Two Point-Community all die neuen kreativen Freiheiten lieben wird, die Two Point Campus mit sich bringen wird, und dass neue Spieler vom Setting und der liebenswerten Welt, die wir aufbauen wollen, fasziniert sein werden – sie ist wieder vollgepackt mit unserem Markenzeichen, dem Humor und Charme“, so Gary Carr, Mitbegründer und Creative Director bei Two Point Studios.

Der Spaß hört damit aber noch nicht auf! Die Bewohner von Two Point County haben etwas andere Prioritäten, wenn es um Bildung geht, – was bedeutet, dass Schüler und Schülerinnen eine große Auswahl an witzigen und ungewöhnlichen Kursen genießen können, wie z.B. die Ritterschule, in der man das Tjostieren erlernen und sich in der edlen Kunst des Rittertums üben können. Die weniger martialisch veranlagten können ihre Fähigkeiten in der Gastronomie verfeinern und an allen möglichen überdimensionalen kulinarischen Köstlichkeiten wie gigantischen Pizzen und ebenso überdimensionalen Pasteten mitarbeiten.

Aber es geht nicht nur um ernsthafte Ausbildung – Spieler müssen sich auch um ihre Schüler kümmern, ihre Persönlichkeiten erforschen und alle ihre Wünsche und Bedürfnisse erfüllen, Umgebt euch mit Freunden, helft ihnen, Beziehungen zu knüpfen und sorgt dafür, dass sie den Schulalltag mit außerschulischen Vergnügungen wie Konzerten, Vereinen und Sport ausgleichen.

Two Point Campus erscheint 2022.