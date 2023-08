Two Point Campus – Medical School bietet bald Medizinkurse an

Two Point Campus-Absolventen könnten in Kürze neue Kurse belegen, wenn die Medical School eröffnet. Die neueste Erweiterung erscheint am 17. August 2023.

Two Point Campus: Medical School erinnert den ein oder anderen möglicherweise an die manische Erhabenheit des originalen Two Point Hospital, bietet aber eine ganze Reihe neuer Levels, neue Spielmechaniken und jede Menge eklige Krankheiten, die es zu behandeln gilt. Los geht es am idyllischen Lake Tumble, wo Spieler auf Vitality Johnson treffen, den wandelnden Heiler von Two Point County. Bald schon geht es weiter nach Molten Rock, wo ein uralter Vulkan kranken Besuchern und medizinischem Personal das Leben schwer macht, bevor man es mit Dr. Briney Seadog und ihrer Piratenbande zu tun bekommt. Und schließlich treffen die Spieler auf Bartholomew F. Yeti in Pointy Peak, wo das Einzige, was noch kälter ist als das Wetter, unsere Thermometer sind.

Aber was wäre eine medizinische Schule ohne eine Menge Studenten und Gegenstände, die sie bevölkern? Medical School bringt Ärzte und Krankenschwestern als neue Studententypen mit, es gibt sechs neue Zimmertypen und über 60 neue Gegenstände, die einem helfen, seine Patienten zu diagnostizieren und zu behandeln. Da gibt es die Kopfklinik mit dem zugegebenermaßen beängstigenden Noggin‘ Nabber oder das Psychiatriezimmer mit dem viel weniger bedrohlichen Sofa.

Man wird auch in der Lage sein, viele wiederkehrende Krankheiten zu diagnostizieren, wie z.B. einen klassischen Fall von „Hirnfurz“ oder „Benommenheit“. Nicht zuletzt stellt der DLC die Studenten und ihre Mentoren vor neue Herausforderungen. Wenn sich der Gesundheitszustand der Patienten verschlechtert, können sie als Geister zurückkehren und durch die Flure spuken, sodass das ohnehin schon überlastete Reinigungspersonal das gespenstische (und klebrige) Chaos beseitigen muss.

Wenn man seine medizinischen Geräte ohne entsprechende Wartung laufen lässt, besteht außerdem die Gefahr, dass das ganze Haus in Flammen aufgeht. Das Hausmeisterpersonal muss sich um den massiven Zustrom von Notfallpatienten kümmern, die gelegentlich über einen Hubschrauberlandeplatz eintreffen, oder das Deck mit lästigen Piratenärzten schrubben, die mehr als nur eine Möglichkeit suchen, Kosten zu sparen.

Die Medical School in Two Point Campus wird ab dem 17. August für €9,99 erhältlich sein.