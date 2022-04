SEGA muss nun doch noch einmal den Release von Two Point Campus verschieben, das nun erst im August erscheint.

Gründe sind der angestrebten Qualität zu finden, für die man etwas mehr Entwicklungszeit benötigt. Diese wird man nutzen, um weiter am Feinschliff zu arbeiten und am Ende die Simulation auszuliefern, die die Fans erwarten.

„Unser Ziel war es von Anfang an, Two Point Campus auf allen PC- und Konsolenplattformen gleichzeitig in der Qualität zuveröffentlichen, den unsere Community von uns erwartet. Das bedeutet jedoch auch, dass wir etwas mehr Zeit für Two Point Campus benötigen, um sicherzustellen, dass wir das bestmögliche Spiel liefern, das auf allen Plattformen gleichermaßen genossen werden kann“, erklärt Mark Webley, Game Director bei Two Point Studios. „Wir werden diese zusätzlichen drei Monate nutzen, um Two Point Campus für alle Plattformen zu optimieren.“