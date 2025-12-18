Two Point Museum hebt ab: Revenge of the Savage Planet Crossover jetzt verfügbar

Es gibt diese Momente, in denen man in Two Point Museum eigentlich nur schnell den Shop umräumen will, und plötzlich steht man vor der Frage, ob eine aggressive Alien-Pflanze wirklich neben den Souvenirmagneten stehen sollte.

Genau dieses Gefühl liefert das heutige Crossover-Update mit Revenge of the Savage Planet. Es ist kostenlos, ab sofort verfügbar und ist weniger ein Marketing-Gimmick, sondern ein absurder Gedanke, der tatsächlich Realität geworden ist.

SEGA Europe hat sich dafür Unterstützung von Raccoon Logic Studios geholt, die buchstäblich ein Loch ins Digiversum reißen. Spieler können sich auf außerirdische Flora, ökologische Anomalien und Kreaturen freuen, die sich konsequent weigern, sich wie normale Museumsstücke zu benehmen.

Ein Riss im Museum

In Two Point Museum öffnet sich mit dem neuesten Update ein mysteriöser Riss, der Kuratoren auf Expeditionen in drei neue Gebiete schickt – Stellaris Prime, Xephyr und den Zenit-Riss. Dort sammelt ihr Exponate aus der Welt von Revenge of the Savage Planet, inklusive bissiger Pflanzen und temperamentvoller Lebensformen. Survival-lite trifft Management-Stress.

Die sechs neuen Exponate sind nicht bloß Deko. Sie greifen aktiv ins Spielgeschehen ein, fordern neue Sicherheitskonzepte heraus und sorgen für genau die Art von Chaos, die Two-Point-Fans lieben, oder verzweifelt wegorganisieren.

Teambuilding, aber bitte gefährlich

Das Update denkt auch an euer Personal. Neue Personalzimmer-Objekte wie eine High-Five-Maschine oder ein Hamsterrad in Menschengröße sind weniger Wellness und mehr „Was kann hier schon schiefgehen?“. Dazu gibt es neue Outfits, frische Werkstatt-Materialien und Deko mit klarer Sci-Fi-Schlagseite.

Das Update lädt nicht einfach nur Inhalte ab, sondern dreht das bestehende System von Two Point Museum bewusst weiter in Richtung Wahnsinn, aber kontrolliert. Der spannendste Twist erwartet die Spieler zum Schluss. Zum ersten Mal lassen sich Goodies aus Two Point Museum in einem anderen Spiel entdecken. In Revenge of the Savage Planet könnt ihr nun Exponate der Pointianer jagen. Das ist kein Gerücht, das ist offiziell und ziemlich clever gedacht.

Dieses Crossover fühlt sich an wie ein Testballon für mehr spielübergreifende Ideen. Wenn sich das gut anfühlt – und aktuell sieht es so aus – warum sollte es das letzte Mal gewesen sein? Wer schon mal versucht hat, ein Museum bei einem Mumien-Ausbruch stabil zu halten, weiß: Wir brauchen dieses Chaos.