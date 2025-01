Two Point Museum – So werdet ihr zum perfekten Manager

Two Point Museum erscheint am 4. März 2025 für PC, Xbox X|S und PlayStation 5.

Ein neuer Trailer zu Two Point Museum wirft heute einen Blick die Manager-Skills, die erforderlich sind, um den Laden am Laufen zu halten. Als Kurator haben Spieler die Verantwortung, ihr wachsendes Museum zu gestalten und zu leiten!

What do you think?