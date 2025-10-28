Two Point Museum: Tierisch gute Erweiterung mit dem neuen DLC „Zooseum“ angekündigt

Wer dachte, in Two Point Museum gäbe es schon alles zu entdecken, hat die Rechnung ohne die Tierwelt gemacht. Two Point Studios und SEGA Europe haben den zweiten großen DLC namens „Zooseum“ angekündigt, eine Erweiterung, die das bekannte Museumskonzept mit der wilden Vielfalt der Natur verbindet.

Im ersten Trailer, der jetzt veröffentlicht wurde, gibt’s bereits einen Vorgeschmack darauf, wie Spieler künftig nicht nur Kunstwerke kuratieren, sondern auch exotische Tiere pflegen, aufziehen und in die Freiheit entlassen können.

Das klingt nicht nur nach einer charmanten Erweiterung, sondern auch nach einer spielmechanischen Weiterentwicklung: Statt nur Ausstellungsstücke zu sammeln, rückt der Umgang mit lebenden Wesen in den Fokus – eine spannende Mischung aus Management, Aufzucht und Forschung.

Vom Museum zur Wildtierstation

„Zooseum“ erweitert Two Point Museum um neue Aufgabenfelder und Herausforderungen. Wildtier-Experten dürfen sich auf zahlreiche neue Spezies, Forschungsprojekte und Habitat-Layouts freuen. Dabei bleibt der typische Two-Point-Humor erhalten, den Fans aus Two Point Hospital und Two Point Campus kennen – allerdings mit einer Prise Verantwortung für Tierwohl und Nachhaltigkeit.

Zwar hat SEGA noch kein konkretes Veröffentlichungsdatum genannt, doch die Ankündigung deutet darauf hin, dass „Zooseum“ nicht mehr lange auf sich warten lässt. Spieler sollen „bald mehr Informationen zum Gameplay und zum Release“ erhalten, ein klarer Hinweis, dass der DLC vermutlich schon in den kommenden Wochen erscheint.

Switch 2-Version startet durch

Fast unter dem Radar, aber nicht weniger spannend: Two Point Museum erscheint heute bereits für die Nintendo Switch 2. Damit können angehende Kuratoren ihre Ausstellungen ab sofort auch unterwegs leiten, inklusive aller bisherigen Updates und Inhalte.

Gerade für Fans, die schon Two Point Campus mobil gespielt haben, dürfte der neue Release ein echtes Highlight sein. Die Kombination aus Touch- und Controller-Steuerung war schon bei früheren Titeln ein Pluspunkt, und das dürfte sich auch hier fortsetzen.

Mit „Zooseum“ schlägt Two Point Studios die Brücke zwischen Management-Spiel und Tierpflege-Simulation, ein Schritt, der nicht nur Fans des Genres neugierig machen dürfte. Ob das Zusammenspiel von Museumsbetrieb und Wildtierstation langfristig trägt, bleibt abzuwarten. Doch eines ist sicher: Kaum ein Entwickler versteht es besser, trockene Verwaltungsarbeit in charmantes Chaos zu verwandeln.

Was denkt ihr? Wäre ein „Zoo-Museum“ genau euer Ding, oder sollte sich Two Point lieber auf klassische Ausstellungen konzentrieren? Diskutiert mit uns in den Kommentaren!