U.S. Marktdaten: Massive Einbrüche bei den Verkaufszahlen von PS5 und Xbox Series

Der Preisanstieg bei Next-Gen-Konsolen in jüngster Zeit hat im Mai 2026 zu den historisch schlechtesten Hardware-Verkaufszahlen für Microsoft und Sony auf dem US-Markt geführt.

Laut den aktuellen Daten des Marktforschungsunternehmens Circana verzeichnete die Xbox Series X|S den schwächsten Mai ihrer gesamten Laufzeit, während die PlayStation 5 auf das Niveau des Jahres 2000 zurückfiel, wo es kaum Konsolen zu kaufen gab.

Drastische Preissteigerungen würgen den Hardware-Markt ab

Der durchschnittliche Endkundenpreis für Gaming-Hardware im US-Handel stieg im Vergleich zum Vorjahr um 14 Prozent auf 502 Dollar. Die PlayStation 5 knackte durch einen heftigen Preissprung um 33 Prozent die Marke von durchschnittlich 672 Dollar pro Gerät. Microsofts Xbox Series zog um 22 Prozent an und schlug mit durchschnittlich 524 Dollar zu Buche. Dem folgt eine weitere Preiserhöhung am 1. August um bis zu 150 US-Dollar.

Diese aggressive Preispolitik zeigt direkte, drastische Auswirkungen auf die Absatzzahlen. Sonys PlayStation 5 brach bei den verkauften Stückzahlen im Jahresvergleich um massive 58 Prozent ein. Der generierte Hardware-Umsatz sackte parallel um 43 Prozent ab. Das ist ein beispielloser Absturz für eine Plattform mitten im Lebenszyklus.

Die paradoxe Umsatz-Mathematik von Microsoft

Microsoft liefert in der Circana-Analyse ein mathematisches Paradoxon. Die verkauften Xbox-Konsolen sanken im Mai um 12 Prozent. Trotz dieses Einbruchs stieg der reine Hardware-Umsatz im selben Zeitraum um 7 Prozent.

Höhere Margen pro Einheit gleichen das sinkende Interesse der Käufer aus. Das füllt zwar kurzfristig die Kassen, kaschiert aber ein strukturelles Problem. Microsoft generiert mehr Umsatz mit weniger Kunden. Ein gefährlicher Kurs für das Ökosystem. Auf lange Sicht fehlen diese Spieler beim Software- und Abonnement-Absatz. Die Xbox Series bleibt damit weiterhin ein stabiler, aber abgeschlagener Dritter auf dem US-Markt.

Nintendo dominiert unbeeindruckt mit der Switch 2

Während die traditionellen Heimkonsolen unter der Preiseskalation leiden, zieht Nintendo einsam seine Kreise. Die Nintendo Switch 2 war im Mai sowohl bei den Stückzahlen als auch beim Umsatz der absolute Spitzenreiter und bleibt die meistverkaufte Plattform des bisherigen Jahres 2026. Aber auch hier stehen bald Preiserhöhungen an.

Nach exakt 12 Monaten auf dem US-Markt steht die Switch 2 bei 5,9 Millionen verkauften Einheiten. Sie ist damit das am zweitschnellsten verkaufte Gaming-Hardware-Produkt der US-Geschichte, geschlagen nur vom legendären Game Boy Advance mit 6,5 Millionen Einheiten im ersten Jahr. Da die angekündigte Preiserhöhung für die Switch 2 erst zum 1. September greift, bleibt Nintendos Momentum vorerst ungebrochen.

Software-Charts zeigen starke Neueinsteiger

Im krassen Gegensatz zur Hardware-Krise zeigt sich der Software-Sektor robust. Die Gesamtausgaben für Spiele stiegen im Jahresvergleich um ein Prozent.

Der James Bonf-Thriller „007 First Light“ feierte sein Debüt als umsatzstärkster Titel des Monats Mai in den USA und sicherte sich zudem Platz 1 auf den PlayStation-Plattformen. Auf den Plätzen folgten „Forza Horizon 6“, das zeitgleich den Spitzenplatz auf Xbox und PC einnahm, und „LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight“. Das am meisten verkaufte Spiel des gesamten Jahres 2026 bleibt weiterhin „Resident Evil Requiem“.