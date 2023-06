Ubisoft Forward ab 19 Uhr im Livestream mit Star Wars Outlaws Gameplay

Nach Sony und Microsoft ist heute Ubisoft mit ihrem Ubisoft Forward Event an der Reihe, auf dem man die kommenden Spiele-Highlights vorstellt. Dazu gehört das gestern angekündigte Star Wars Outlaws, zu dem man erste Gameplay-Szenen präsentiert.

Star Wars Outlaws ist jedoch nicht das einzige Highlight am heutigen Abend. Weitere Details werden zu Prince of Persia: The Lost Crown erwartet, das ebenfalls erst angekündigt wurde, ebenso zu Assassin’s Creed Mirage, The Crew Motorfest, Avatar: Frontiers of Pandora von Ubisoft Massive, sowie zu The Division Resurgence und Tom Clancy’s XDefiant.

Vermutet werden außerdem Updates zu den laufenden Assassin’s Creed Projekten und den bereits veröffentlichten Live-Service Games. Eine Absage gab es hingegen schon an das Prince of Persia: The Sands of Time Remake und sicherlich wird man auch nichts zu Beyond: Good and Evil 2 sehen.

„Die E3 hat im Laufe der Jahre unvergessliche Momente in der gesamten Branche gefördert. Während wir ursprünglich beabsichtigten, eine offizielle E3-Präsenz zu haben, haben wir uns später entschieden, in eine andere Richtung zu gehen und werden am 12. Juni in Los Angeles ein Ubisoft Forward Live-Event abhalten. Wir freuen uns darauf, bald weitere Details mit unseren Spielern zu teilen.“

Hier kann man den Ubisoft Forward Livestream sehen

Wer den Livestream nicht verpassen möchte, kann diesen ab 19 Uhr auf den üblichen Kanälen verfolgen, einschließlich Youtube, Twitch und weitere. Den Youtube-Stream mit englischen Untertiteln haben wir hier eingebunden. Los geht es um 19 Uhr.

Für PC und Xbox Spieler bietet man während es Event ein kostenloses, siebentägiges Probeabonnement, das einem Zugang zur Ubisoft+ Bibliothek auf PC über Ubisoft Connect, Xbox Series X|S und Xbox One gewährt. Interessierte können sich ab sofort und noch bis zum 21. Juni für das kostenlose Probeabo anmelden.

​Der offizielle Ubisoft Store bietet zusätzlich noch bis zum 21. Juni Rabatte für Assassin’s Creed Valhalla Complete Edition (70 % Rabatt), Anno 1800 (75 % Rabatt) und Die Siedler: Neue Allianzen (33 % Rabatt). Zusätzliche kann man sich durch die Eingabe des Codes UBISOFT20 20 Prozent Rabatt auf den gesamten Warenkorb ​ sichern.