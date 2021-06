Ubisoft Forward ab 20 Uhr hier im Livestream

Das Summer Game Fest geht heute Abend in die nächste Runde, wenn Ubisoft mit ihrem Live Event startet. Ab 20 Uhr könnt ihr Ubisoft Forward direkt hier bei uns verfolgen.

Zu den Highlights der Show gehören Rainbow Six Extraction, Far Cry 6, Riders Republic, Watch Dogs Legion, sowie Updates zu Assassin’s Creed und weitere Games.

Die Pre-Show beginnt um 20:00 Uhr mit Infos und Updates zu For Honor, Trackmania, The Crew 2, Brawlhalla, Watch Dogs: Legion sowie mit weiteren News von den Ubisoft-Teams. Ab 22 Uhr startet dann die Haupt-Show mit Rainbow Six Extraction, das mit einer Weltpremiere an Gameplay und Trailern vorgestellt wird, sowie wird es weitere Details zu Far Cry 6 geben.

„Wir können es kaum erwarten, mehr über unser kommendes Line-up bei Ubisoft Forward als Teil des diesjährigen digitalen E3-Events zu verraten. Dies ist immer ein mit Spannung erwarteter Moment für unsere Branche und eine Gelegenheit, neue Inhalte und Kreationen zu feiern. Wir sind stolz darauf, ein so vielfältiges Portfolio an Spielen präsentieren zu können, das für jeden Spielertyp etwas bietet und selbstverständlich auch ein paar Überraschungen bereithält“, sagt Alain Corre, Executive Director EMEA.

Im Anschluss an die Hauptshow findet um 22:00 Uhr ein Rainbow Six Siege-Community-Briefing statt, um die Spieler:innen auf den neuesten Stand zu bringen. Es wird ein umfassendes Gespräch mit den Siege-Entwicklern stattfinden, in dem sie erklären, wie sie den neuen Operator Thunderbird für die Saison North Star entworfen haben.

Die Show wird auch eine Reihe von neuen Enthüllungen bieten, zum Beispiel die Y6S2 Streamer-Talismane, das Community-Künstler-Paket und „Sechster Wächter“-Charity-Paket-Partnerschaften. Zum Abschluss werden die Entwickler einen tieferen Einblick in die angekündigten Inhalte aus dem Hauptteil der Show geben – und die Zuschauer:innen haben die Chance, über Twitch Drops einen exklusiven Fan-Charm zu gewinnen.

Alle Infos vom Ubisoft Forward Event gibt es dann im Anschluss hier bei uns! Optionaler Stream bei Twitch.