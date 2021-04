Ubisoft Forward – E3 Event für Juni angekündigt

Publisher Ubisoft kehrt in diesem Jahr mit seinem Ubisoft Forward zur E3 zurück, das wieder im Juni stattfindet.

Als Teil der digitalen E3 präsentiert man erneut Updates zu bestehenden Spielen, plant Neuankündigungen und vieles mehr. Mit dabei sind definitive Rainbow Six Quarantine und Far Cry 6, ebenso der Actiontitel Riders Republic, die aktuell in Entwicklung sind und noch 2021 erscheinen.

Ferner sind vielleicht auch Neuigkeiten zu Beyond: Good & Evil 2 und Skull and Bones zu erwarten, die nun schon länger in Entwicklung sind. Wie von Ubisoft gewohnt, dürfte aber auch die ein oder andere Überraschung mit dabei sein.

Das Ubisoft Forward Event findet am 12. Juni 2021 statt.