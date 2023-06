Ubisoft Forward – Erste Spiele für das Event bestätigt

Ubisoft wird in wenigen Tagen das hauseigene Ubisoft Forward Event abhalten, das als Ersatz zur inzwischen abgesagten E3 dient. Erste Spiele während des Showcase hat man heute im Ankündigungs-Trailer bestätigt.

Zu sehen gibt es demnach Assassin’s Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora von Massive Entertainment und The Crew Motorfest von Ivory Tower, das derzeit in einer Insider-Beta getestet wird. Vermissen tut man insbesondere Skull and Bones, das eigentlich schon längst erschienen sein sollte.

Abseits der genannten Titel befinden sich bei Ubisoft weitere Spiele in Produktion, darunter Xdefiant, Prince of Persia: The Sands of Time, das allerdings erst viel später erscheint, The Division Heartland, das verschollene Beyond Good and Evil 2, das Project U, das Splinter Cell Remake und das Star Wars-Spiel ebenfalls von Ubisoft Massive.

Ubisoft Forward Livestream

Wer das Ubisoft Forward Event nicht verpassen möchte, kann dies am 12. Juni ab 19 Uhr live im Stream verfolgen. Genauere Infos und wo der Stream verfügbar sein wird, folgen zu gegebener Zeit.

Weitere Infos zum Ubisoft Forward Event folgen.