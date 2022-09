Ubisoft Forward – Mehrere Assassin’s Creed Infinity Projekte vor Ankündigung?

Darunter soll sich das Project Red befinden, das in Japan spielt und ein Samurai-Thema hat, während das Projekt Hexe ins Mittelalter im 16. Jahrhundert zurückgeht. Hier soll es wohl im Hexenjagden gehen. Über Assassin’s Creed Mirage weiß man schon so viel, dass es sich wieder an den ersten Ablegern orientiert und in Bagdad spielen soll. Dazu wurden die meisten RPG-Elemente wieder entfernt, womit man sich mehr auf ein Action-Adventure konzentriert.

What do you think?