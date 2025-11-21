Ubisoft gelingt die Trendwende: starke Zahlen, aber auch Risiken

Ubisoft hat seinen Geschäftsbericht für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/26 vorgelegt, und der wirkt auf den ersten Blick wie eine längst überfällige Trendwende. Nach Jahren der Unsicherheit liefert der Publisher endlich wieder Ergebnisse, die Vertrauen schaffen. Doch gerade weil vieles überraschend gut läuft, fallen die Schattenseiten umso stärker auf.

Ubisoft wächst, dank eines ungewöhnlich starken Q2

Das Unternehmen meldet Nettobuchungen von rund 772 Millionen Euro, ein Plus von über 20 Prozent. Vor allem das zweite Quartal lag klar über Plan. Interessant ist aber, woher dieses Wachstum eigentlich stammt: Nicht die neuen Releases, sondern fast ausschließlich der Back-Katalog. Klassiker wie Assassin’s Creed, The Division 2 oder Rainbow Six Siege sorgen für mehr als 90 Prozent der Einnahmen im Halbjahr, eine Zahl, die zeigt, wie stark Ubisoft von bestehenden Marken abhängt.

Ungewöhnlich deutlich ist auch die Erholung des Betriebsergebnisses. Von einem dreistelligen Millionenverlust im Vorjahr zu einem leicht positiven Ergebnis. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber vor allem auf Kostendisziplin zurückzuführen, nicht unbedingt auf kreative Erfolge.

Wo Ubisoft glänzt und wo es brenzlig wird

Die Blockbuster-Serien ziehen weiter: Assassin’s Creed Mirage verdoppelte nach einem großen Gratis-Update seine Spielerzahlen und knackte die Zehn-Millionen-Marke. The Division 2 performt stärker als im gesamten letzten Geschäftsjahr. Und die Netflix-Serie Splinter Cell: Deathwatch gibt Ubisoft Rückenwind im Cross-Media-Bereich.

Doch es gibt auch klare Warnsignale. Bei Rainbow Six Siege dämpfte eine Welle an Cheatern die Spieleraktivität, ein Problem, das ein Live-Service-Spiel dieser Größenordnung frisst wie Rost im Maschinenraum. Und während Anno 117: Pax Romana mit sehr guten Reviews startet, fehlt weiterhin der große neue Hit, der mehr als nur die Ubisoft-Stammkundschaft anspricht.

Neue Strukturen, viele Entlassungen

Parallel arbeitet Ubisoft an einem neuen Betriebsmodell, das künftig in „Creative Houses“ organisiert sein soll. Das klingt nach mehr Autonomie für die Teams, aber auch nach einer Reaktion auf internen Druck. In den letzten zwölf Monaten wurden rund 1.500 Stellen abgebaut. Hinzu kommt eine breit angelegte Kostensenkung, die bis 2027 weitere Einsparungen bringen soll.

Ein Lichtblick: Die große Tencent-Transaktion über 1,16 Milliarden Euro steht kurz vor dem Abschluss. Damit will Ubisoft praktisch schuldenfrei werden, ein seltener Luxus in der aktuellen Wirtschaftslage. Kurzfristig bedeutet dies mehr Stabilität und ein stärkeres Live-Service-Angebot für den Publisher. Langfristig hängt alles davon ab, ob Ubisoft aus der Komfortzone alter Marken herauskommt.

Die entscheidende Frage bleibt: Schafft Ubisoft 2026 endlich wieder einen Volltreffer – oder bleibt der Publisher Gefangener seines eigenen Back-Katalogs?