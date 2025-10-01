Ubisoft gründet Vantage Studios: Mehr Autonomie für große Marken

Ubisoft hat mit Vantage Studios eine neue Tochterfirma aus der Taufe gehoben. Sie übernimmt künftig die Verantwortung für die größten Marken des Publishers, darunter Assassin’s Creed, Far Cry und Rainbow Six. Tencent hält dabei einen Anteil von 25 Prozent, ein Hinweis darauf, dass es nicht nur um interne Umstrukturierungen, sondern auch um strategische Partnerschaften geht.

Geführt wird die neue Einheit von Charlie Guillemot und Christophe Derennes, zwei bekannten Ubisoft-Veteranen. Laut offizieller Linie soll Vantage Studios mehr kreative Freiheiten ermöglichen, ohne dass Teams auf die Ressourcen und Tools von Ubisoft verzichten müssen.

Was sich konkret ändert

Die Struktur bringt mehrere Studios unter ein gemeinsames Dach: Montreal, Quebec, Sherbrooke, Saguenay, Barcelona und Sofia arbeiten nun als Teil von Vantage Studios zusammen. Damit entsteht ein Pool aus Tausenden Entwicklern, der zentrale Ubisoft-Franchises steuern wird.

Das Ziel sind kürzere Wege zwischen Feedback und Umsetzung. Spieler sollen also schneller bemerken, wenn ihre Kritik in Patches, Erweiterungen oder sogar neuen Projekten landet. Gleichzeitig verspricht Ubisoft, dass die Entwicklerteams mehr Entscheidungsfreiheit bekommen.

Klingt gut, doch die Realität wird zeigen müssen, ob damit wirklich weniger Bürokratie entsteht – oder ob es am Ende nur ein neuer Name für die alte Ubisoft-Struktur ist.

Ein Schritt mit Signalwirkung

Ubisoft spricht von Vantage als „erstem Schritt einer Transformation“. Weitere kreative Häuser sollen folgen, die die DNA des Publishers bündeln und die großen Marken unter gemeinsamen Leitlinien führen. Für die Branche ist das interessant: Ubisoft experimentiert mit einer Art Hybrid-Modell aus zentralem Know-how und dezentraler Kreativität.

Für Spieler heißt das vorerst keine radikalen Umbrüche, aber vielleicht eine bessere Abstimmung zwischen Community und Entwicklern. Gerade Serien wie Assassin’s Creed könnten von mehr Flexibilität profitieren, um sich nicht im jährlichen Routinegeschäft zu verlieren.

Als Modell klingt Vantage Studios nach einem guten Schritt – mehr Autonomie, weniger Umwege, direkteres Feedback. Aber Ubisoft hat in der Vergangenheit öfter große Ankündigungen gemacht, deren praktische Auswirkungen überschaubar blieben.

Am Ende entscheidet, ob die Entwickler wirklich mehr Freiheit haben oder ob Vantage nur eine neue Schicht im Konzerngefüge wird. Spieler sollten also keine Revolution erwarten, aber durchaus ein wachsames Auge darauf haben, ob Assassin’s Creed & Co. künftig spürbar profitieren.