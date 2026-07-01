Ubisoft holt 2K-Mitgründer Christoph Hartmann für Tom Clancy-Marken

Der ehemalige 2K-Games-Präsident Christoph Hartmann übernimmt ab sofort die Leitung von Ubisofts neu gegründeter Division „Creative House 2“, die für Marken wie The Division, Ghost Recon und Splinter Cell verantwortlich ist.

Hartmann wechselt damit zu einem kritischen Zeitpunkt zum französischen Publisher, nachdem Ubisoft Anfang des Jahres eine tiefgreifende Umstrukturierung in fünf eigenständige Entwicklungsbereiche angekündigt hatte.

Der Fokus von Creative House 2

Ubisoft bündelt in der zweiten Kreativsparte gezielt Marken mit dem Fokus auf kompetitivem, kooperativem und taktisches Gameplay. Neben den etablierten Tom Clancy-Reihen wird auch das im vergangenen Dezember akquirierte Free-to-Play-MOBA March of Giants in dieser Abteilung angesiedelt. Die Entwicklung verteilt sich auf die Kernstudios Massive, Ubisoft Montreal, Ubisoft Paris und Ubisoft Toronto.

Hartmann bringt für diese Aufgabe jahrzehntelange Erfahrung im Aufbau langlebiger Franchises mit. In den 90er-Jahren begleitete er bei BMG Interactive den Launch der ersten Grand Theft Auto-Teile, bevor er 2005 2K Games mitbegründete und dort bis 2017 Marken wie BioShock, Borderlands und Mafia etablierte. Das sind funktionierende Blaupausen. Ubisoft braucht genau diese Struktur.

Strategische Neuordnung statt kreativer Beliebigkeit

Die Personalie ist das direkte Resultat einer internen Krise. Ubisoft reagiert mit den Creative Houses auf die zunehmende Kritik an einer überdehnten, formelhaften Spieleentwicklung. Die Zuweisung von festen Markenclustern an spezifische Manager soll die Entscheidungswege verkürzen und den Profilen der einzelnen Marken wieder mehr Schärfe verleihen.

„Christoph ist genau die Art von Führungspersönlichkeit, die wir für Creative House 2 brauchten – ein leidenschaftlicher Gamer mit der nachgewiesenen Fähigkeit, das Beste aus kreativen Teams herauszuholen und Franchises aufzubauen, die Bestand haben“, erklärt Ubisoft-CEO Yves Guillemot den Schritt.

Hartmann selbst schlägt in eine ähnliche Kerbe, verweist aber primär auf die Entwicklerteams in den Studios: „Mit Creative House 2 geben wir ihnen die Struktur, Unterstützung und Vision, um weiterzugehen, um die Art von intensiven, unvergesslichen Erlebnissen zu schaffen, die Spieler daran erinnern, warum sie sich überhaupt in Spiele verliebt haben.“

Für Spieler bedeutet diese Personalie kurzfristig keine Änderung, strategisch aber Hoffnung auf Besserung. Die Tom Clancy-Marken litten zuletzt unter Identitätsproblemen und unklaren Ausrichtungen zwischen Hardcore-Taktik und Service-Game-Monetarisierung.

Hartmann hat bei 2K bewiesen, dass er sowohl erzählerisch starke Singleplayer-Spiele (BioShock) als auch repetitive Koop-Dauerbrenner (Borderlands) erfolgreich am Markt positionieren kann. Ob er diese Balance auch im starren Ubisoft-Konstrukt durchsetzt, müssen die nächsten Iterationen von Splinter Cell und The Division zeigen. Die Voraussetzungen sind da.