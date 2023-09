Ubisoft: In 5 bis 10 Jahren spielt sich alles in der Cloud ab

Der französische Publisher Ubisoft bereitet sich ebenfalls auf eine Zukunft des Gaming-Business in der Cloud vor. In 5 bis 10 wird sich hier alles von der Entwicklung bis zum Streamen abspielen und klassische Konsolen verschwinden.

Das sagte Chief Executive Officer and Founder Yves Guillemot, der jetzt einmal erläutert hat, warum die Cloud-Gaming-Reche von Ubisoft erworben hat, die maßgeblich zur Freigabe der Übernahme von Activision / Blizzard durch Microsoft beitrugen.

Zwar stehen viele dem Cloud-Gaming-Business noch skeptisch gegenüber, das war aber auch bei Netflix & Co. am Anfang der Fall. Inzwischen ist es das etablierte Geschäftsmodell überhaupt, das sich laut Ubisoft auch sehr schnell in der Gaming-Industrie durchsetzen wird.

Gegenüber der Financial Times sagte Guillemot:

Entwicklungsländer werden den Anfang machen

Den Anfang machen nach Einschätzung von Ubisoft sogar Entwicklungsländer, die die klassische Entwicklungsumgebung schneller hinter sich lassen werden. Hier können Regionen schneller erschlossen werden, die bisher nicht so sehr am Konsolenmarkt beteiligt waren.

„Länder, die sehr schnell Fortschritte machen müssen, greifen häufig auf neue Technologien um und überspringen alte Methoden der alten Systeme. Daher gehen wir davon aus, dass diese Regionen schneller auf Streaming und die Cloud umsteigen werden als andere.“

Wie schnell Verbraucher diese Umstellung für sich akzeptieren, wird die spannende Frage am Ende sein. Es zeichnet sich aber schon jetzt deutlich ab, dass auch Sony mit der nächsten Generation um die PS6 das Cloud-Gaming in den Vordergrund stellt. Disc-basierte Konsolen wird es in dieser Generation wohl das letzte Mal gegeben haben.