Ubisoft kündigt Rainbow Six Tactics an: Rundenstrategie statt FPS-Hektik

Ubisoft verabschiedet sich bei „Rainbow Six Tactics“ vom klassischen Ego-Shooter-Genre und setzt auf rundenbasierte Einzelspieler-Strategie. Das von Ubisoft Paris entwickelte Spiel erscheint für PS5, Xbox Series X|S, PC, GeForce Now und Blacknut.

Die Marke sucht Heil in der Nische

Ubisoft Paris zieht dem taktischen Aushängeschild die Ego-Perspektive ab. „Rainbow Six Tactics“ verlagert das Geschehen auf ein rundenbasiertes Schachbrett im Geiste von XCOM. Spieler schlüpfen erstmals direkt in die Rolle von Commander Six.

Der Loop bleibt klassisch. Basis ausbauen, Aufklärungsmaterial sichten, Vierer-Truppe ausrüsten. Danach geht es ins Feld. 15 bekannte Operatoren aus „Rainbow Six Siege“ stehen zur Wahl, inklusive individueller Talentbäume. Vor Ort entscheiden Deckung, Gadgets und Sichtlinien. Umweltzerstörung bleibt erhalten: Wände fliegen auf Knopfdruck per Synchron-Vorstoß („Breach“) in die Luft, was den rundenbasierten Ablauf kurzzeitig aufhebt. Ubisoft verspricht Dutzende Missionen weltweit. Ein konkretes Erscheinungsdatum fehlt.

Die Formel ist vertraut. Das Genre ist eng gesteckt.

Zurück zu den Taktik-Wurzeln ohne Live-Service-Ballast

Der Wechsel zum Einzelspieler-Rundenstrategiespiel ist kalkuliert. „Rainbow Six Siege“ bedient seit Jahren das eSport-Publikum. Tactics zielt auf die Veteranen der Original-Romane und der alten Taktik-Shooter ab, denen das Tempo der modernen Multiplayer-Hektik zu hoch wurde. Der Verzicht auf eine reine Live-Service-Struktur zeigt, dass Ubisoft dem Markennamen neue Zielgruppen erschließen muss. Der Erfolg hängt an der Präzision der KI-Mechaniken. Schlechtes Balancing verzeiht die Rundenstrategie nicht.

Für Spieler bedeutet diese Ankündigung vor allem eines: Entschleunigung. Wer tiefgründige Vorplanung und vertrackte Rundenkämpfe schätzt, bekommt neues Futter mit bekannter Lizenz. Shooter-Fans ziehen weiter.