Ubisoft Massive im Umbruch – Fokus auf The Division 3 und Snowdrop-Tech

Nach Ubisoft RedLynx trifft es nun auch Massive Entertainment. Das schwedische Studio hinter der Snowdrop Engine und Spielen wie Avatar: Frontiers of Pandora oder Star Wars Outlaws hat eine umfassende interne Umstrukturierung angekündigt. Im Zuge dessen startet Ubisoft ein sogenanntes „freiwilliges Karriere-Übergangsprogramm“, ein Angebot, das Mitarbeitenden einen Ausstieg mit Abfindung und Unterstützung ermöglichen soll.

Hinter den wohlklingenden Worten steckt jedoch eine klare Botschaft: Ubisoft will die Teams verkleinern und die Ressourcen stärker auf zentrale Projekte konzentrieren, vor allem auf die The Division-Marke und die Technologie, die sie antreibt.

Fokus auf The Division 3 – Neustart oder Notbremse?

In der offiziellen Mitteilung betont Ubisoft Massive, man wolle die „Roadmap stärken“ und sich auf The Division 2, das kommende The Division: Resurgence und natürlich The Division 3 fokussieren. Gerade letzteres dürfte Ubisoft intern als Hoffnungsträger sehen. Nach dem verhaltenen Erfolg von Avatar und Star Wars Outlaws steht das Studio unter Druck, mit einem verlässlichen Franchise wieder Boden gutzumachen.

Die Snowdrop Engine bleibt dabei ein technisches Aushängeschild. Ihre beeindruckende Beleuchtung und offene Weltarchitektur gehören zweifellos zu den besten dieser Generation. Doch selbst die schönste Engine kann keine Geschäftsstrategie retten, wenn die Spiele dahinter die Spieler nicht langfristig fesseln.

Mehr als nur „freiwillige“ Abgänge

Das Wort „freiwillig“ klingt freundlich, verschleiert aber, dass solche Programme oft ein Signal für Sparmaßnahmen sind. Mitarbeitende dürfen offiziell „ihren nächsten Schritt selbst wählen“, doch wer auf dieser Liste steht, weiß meist, dass die Alternative keine echte Wahl ist. Nach den jüngsten Entlassungen bei Ubisoft RedLynx und dem Weggang von Marc-Alexis Côté, dem langjährigen Assassin’s Creed-Leiter, zeichnet sich ein klares Muster ab: Ubisoft konsolidiert, um flexibler zu werden, und das zulasten vieler erfahrener Entwickler.

Die Zukunft von The Division 3 könnte also davon abhängen, ob Ubisoft aus den Fehlern der letzten Jahre gelernt hat, und ob Massive genug kreative Freiheit behält, um mehr als nur das nächste Service-Spiel zu liefern.

Ein Studio wie Massive verdient die Chance, sich neu zu erfinden. Doch echte Innovation entsteht selten aus Restrukturierungen – sondern aus Vertrauen. Wird Ubisoft diesmal den Mut haben, den Entwicklern wirklich Raum zu geben?