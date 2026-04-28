Prince of Persia: Entwickelt das The Lost Crown-Team das nächste 3D-Abenteuer?

Ubisoft Montpellier arbeitet an einem unangekündigten Projekt auf Basis der Unreal Engine 5, das nach aktuellen Branchenentwicklungen ein neues 3D-Prince of Persia sein könnte. Eine neue Stellenausschreibung für einen „Technical Director – Level Design“ bestätigt, dass sich das Spiel in einer frühen Konzeptphase befindet und von einem erfahrenen Senior-Team geleitet wird.

Die Jobbeschreibung ist ein deutlicher Fingerzeig auf die technische Neuausrichtung des Studios. Während Ubisoft Montpellier für das 2D-Metroidvania „Prince of Persia: The Lost Crown“ noch die interne Engine nutzte, wird für das neue Projekt explizit nach Experten für die Unreal Engine 5 gesucht.

Der neue Technical Director soll Mechaniken und Design-Intentionen direkt in der UE5 validieren. Dieser Verzicht auf die hauseigenen Engines wie Snowdrop oder Anvil deutet darauf hin, dass Ubisoft für dieses Projekt auf die spezialisierten Grafik-Features und den effizienteren Workflow der Unreal Engine setzt, um die Entwicklungszeit zu optimieren.

Warum einiges auf ein neues Prince of Persia hindeutet

Die Zeichen für eine Rückkehr des Prinzen mehren sich, besonders nach den internen Umstrukturierungen bei Ubisoft. Nachdem das Team hinter „Prince of Persia: The Lost Crown“ zunächst aufgelöst wurde, verdichten sich die Hinweise auf eine Neugruppierung innerhalb des „Creative House 4“. Diese Abteilung ist traditionell für Marken wie Prince of Persia und Rayman zuständig.

Da das Franchise nach dem kritischen Erfolg des letzten Ablegers wieder an Bedeutung gewonnen hat, ist ein großangelegtes 3D-Projekt der logische nächste Schritt. Die Anforderungen an das Level-Design und die Wahl einer modernen 3D-Engine sprechen klar gegen ein weiteres 2D-Projekt.

Nachdem das langwierige Remake von „Prince of Persia: The Sands of Time“ immer wieder mit Problemen zu kämpfen hatte, und letztlich eingestampft wurde, wirkt das neue Projekt in Montpellier wie der notwendige Befreiungsschlag. Dass man das Team, welches die DNA der Serie zuletzt erfolgreich modernisiert hat, nun an ein UE5-Projekt setzt, ist eine strategische Kurskorrektur. Es ist die Chance, Prince of Persia technisch und spielerisch in die aktuelle Konsolengeneration zu hieven, ohne den Ballast veralteter Code-Gerüste.

Nüchtern betrachtet ist dies die beste Nachricht für Fans seit Jahren. Ubisoft Montpellier hat bewiesen, dass sie Gameplay-Fokus über Formel-Zwänge stellen können. Die Nutzung der Unreal Engine 5 verspricht eine visuelle Qualität, die deutlich über den bisherigen Titeln der Reihe liegen dürfte. Da sich das Projekt jedoch noch in der frühen Konzeptphase befindet, ist nicht mit einem zeitnahen Release zu rechnen. Spieler sollten sich auf ein komplett neues 3D-Abenteuer einstellen, das die technischen Standards moderner Action-Adventures voll ausschöpft.