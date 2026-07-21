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Ubisoft plant ein Jahr Post-Launch-Inhalte für Assassin’s Creed Black Flag Resynced

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Assassins Creed Black Flag Resynced Artwork 1

Assassin's Creed: Black Flag Resynced erhält bis zu ein Jahr Support: Ubisoft bringt laut Director Richard Knight große Story-DLCs für das erfolgreiche Remake.

Mit über 3 Millionen verkauften Kopien ist „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ erfolgreich gestartet. Nun soll weiter beim Post-Launch-Support geliefert werden.

Game Director Richard Knight stellt bis zu zwölf Monate technischen und inhaltlichen Support für das am 9. Juli erschienene Remake in Aussicht. Große Story-DLCs sollen die Spielerbindung über den gewohnten Zeitraum klassischer Einzelspieler-Updates hinaus sichern.

Verkaufszahlen verlängern Content-Zyklus

„Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ übertraf zum Start die internen Umsatzerwartungen von Ubisoft und ließ nach aktuellen Vertriebsdaten selbst das Hauptwerk „Assassin’s Creed Shadows“ hinter sich. Dieser kommerzielle Erfolg verschiebt die strategische Ausrichtung des Publishers.

Klassische Singleplayer-Neuauflagen erhalten nach dem Release meist nur wenige Performance-Patches. Hier plant die Führung um Game Director Richard Knight anders. Ein volles Jahr Support ist das Ziel. Ein ungewöhnlicher Schritt für ein Remake.

Story-Erweiterungen statt kosmetischer Kleinst-DLCs

Die geplante Roadmap setzt auf Substanz statt auf rein optischer Zusatzinhalte. Ubisoft fokussiert sich bei den kommenden Updates auf narrative Erweiterungen, die das Abenteuer von Edward Kenway strategisch ausbauen.

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Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Keine Roadmap, aber Hoffnung auf Klingen

Echte Inhalts-DLCs binden Spieler langfristig an das System. Die Entwickler reagieren damit auch auf konkretes Community-Feedback, das technische Anpassungen wie die Rückkehr des Kampfsystems mit der versteckten Klinge fordert. Bereits bestätigt ist außerdem die New Game Plus-Option.

Die Ansage von Knight fällt in eine Phase extremer Marktverdichtung vor dem Launch von Grand Theft Auto 6. Ubisoft versucht mit kontinuierlichen Updates, die aktive Nutzerbasis gegen die kommende Konkurrenz zu verteidigen.

Ohne stetigen Nachschub wandern Spieler ab. Das gilt für Remakes genauso wie für Live-Service-Titel. Die Herausforderung liegt nun in der Verlässlichkeit der Auslieferung.

„Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ bleibt somit mindestens ein Jahr lang im Fokus der Entwickler, was nicht nur Story-Nachschub, sondern auch kontinuierliche technische Optimierungen garantiert. Entscheidend bleibt, ob Ubisoft eine verbindliche Roadmap liefert oder es bei vagen Absichtserklärungen belässt.

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Crydog
21. Juli 2026 08:09

Also ich habs durch 99% fehlen paar Kisten habe 70std gebraucht. Achtung trigger Warnung und unpopular oppinien
Ich finde das spiel zu kurz mir wäre es lieber wenn es rpg gewesen wäre. Es macht kein sinn nach Ausrüstungen zu suchen weil mal sehr schnell die beste Ausrüstung gefunden weil das system dahinter nicht so umfangreich ist. Gerade bei Piraten Mechanik und loot hätte sowas von gepasst aber naja warten ab vielleicht kommt was interessantes

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