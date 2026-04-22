Ubisoft reagiert auf Assassin’s Creed Black Flag Resynced-Leak und verspricht noch Größeres

Ubisoft hat offiziell auf den gestrigen Video-Leak zu „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ reagiert und stellt klar, dass es sich bei dem 11-sekündigen Clip um Material aus einer veralteten internen Entwicklungsstufe handelt. In einem Statement über die offiziellen Social-Media-Kanäle bezeichnet der Publisher das Projekt humorvoll als „das am schlechtesten gehütete Geheimnis der Branche“ und vertröstet die Fans auf den offiziellen Showcase am 23. April.

Der Leak, der vor allem die grafischen Verbesserungen der Seeschlachten in den Fokus rückte, sorgte für ordentlich Wirbel in der Community. Doch die proaktive Reaktion von Ubisoft deutet darauf hin, dass das Team morgen deutlich beeindruckenderes Material zeigen möchte, um die hohen Erwartungen an das Remake zu rechtfertigen.

Schadensbegrenzung mit Augenzwinkern

Anstatt den Leak totzuschweigen oder mit Copyright-Strikes um sich zu werfen, wählte Ubisoft den Weg der direkten Kommunikation. Die Kernpunkte der Reaktion:

Einstufung des Materials: Ubisoft bestätigt, dass der Clip echt ist, aber eine „alte interne Version“ zeigt. Das soll signalisieren: Das finale Spiel sieht bereits besser aus oder ist technisch weiter fortgeschritten.

Ubisoft bestätigt, dass der Clip echt ist, aber eine „alte interne Version“ zeigt. Das soll signalisieren: Das finale Spiel sieht bereits besser aus oder ist technisch weiter fortgeschritten. Vorfreude auf morgen: „Es ist bedauerlich, dass es rausgekommen ist, aber die gute Nachricht ist: Ihr müsst nur noch einen Tag auf die offizielle Enthüllung warten“, heißt es im Post.

„Es ist bedauerlich, dass es rausgekommen ist, aber die gute Nachricht ist: Ihr müsst nur noch einen Tag auf die offizielle Enthüllung warten“, heißt es im Post. Selbstironie: Mit der Bezeichnung als „worst kept secret“ nimmt Ubisoft den Leaks den Wind aus den Segeln und versucht, die Kontrolle über das Narrativ zurückzugewinnen.

Hey! This is footage from an old internal version of the game.



It’s unfortunate it got out, but the good news is you only have to wait one more day for the official reveal 📷 — Assassin's Creed (@assassinscreed) April 22, 2026

Für uns Spieler ist dieser Zusatz „alte Version“ entscheidend. Oft wirken frühe Builds bei der Beleuchtung oder den Gesichtsanimationen noch unfertig – Faktoren, die in den 11 Sekunden des Leaks bereits für hitzige Diskussionen sorgten. Ubisoft will verhindern, dass sich die Skepsis verfestigt, bevor wir den echten Reveal-Trailer in 4K und 60 FPS gesehen haben.

Zusätzlich untermauern Insider-Berichte, dass der Erfolg von Black Flag Resynced richtungsweisend für die gesamte Marke sein wird. Angeblich hängen weitere geplante Remakes der Reihe, wie etwa zu Assassin’s Creed Unity oder dem ersten Teil, direkt am kommerziellen Erfolg von Edwards Karibik-Abenteuer.

Was wir morgen wirklich erwarten können

Nach dem Statement ist die Messlatte für den Showcase am 23. April um 18 noch einmal gestiegen. Da Ubisoft das geleakte Material als veraltet abstempelt, müssen sie morgen liefern.

Ubisofts Reaktion war der einzig richtige Move. Indem sie den Leak als „alt“ deklarieren, halten sie die Neugier für morgen hoch, ohne die Authentizität der gezeigten Grafik-Sprünge komplett zu leugnen. Es bleibt spannend, wie viel „neuer“ die Version von morgen tatsächlich aussieht.

Glaubt ihr, dass der grafische Unterschied zwischen dem Leak und dem morgigen Trailer wirklich so gewaltig sein wird, wie Ubisoft andeutet?