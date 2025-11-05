Ubisoft reflektiert auf Assassin’s Creed Shadows: Einblick in die Kulturkriegs-Krise

Auf der Paris Games Week hat Ubisoft-Chef Yves Guillemot ein Video präsentiert, das kaum jemand erwartet hatte. Gezeigt wurde der heftige Online-Backlash gegen Assassin’s Creed Shadows im Frühjahr 2024. Der lange erwartete Ausflug nach Feudal-Japan, mit einem schwarzen Samurai als Co-Protagonist, wurde zum Ziel von Shitstorms prominenter Stimmen-

Guillemot wollte klarstellen: Es ging nicht um Politik, sondern um das Spiel selbst. Das 184-sekündige Video, professionell erzählt und überraschend offen, zeigt Ubisofts Umgang mit dem Sturm.

„Wir mussten aufhören, denen zu folgen, die uns hassten“

Die Botschaft des Videos war klar und zugleich bemerkenswert selbstkritisch. Ubisoft erkannte früh, dass eine Debatte mit den lautesten Kritikern kaum zu gewinnen war. Die Angriffe richteten sich nicht nur gegen das Spiel, sondern oft gegen die Absicht hinter seiner Gestaltung, insbesondere die Wahl eines schwarzen Samurai als Co-Protagonisten. Anstatt weiter in diese Auseinandersetzung zu investieren, entschied sich das Unternehmen für einen strategischen Richtungswechsel.

Guillemot brachte es auf den Punkt: „Wir mussten aufhören, denen zu folgen, die uns hassten. Wir mussten unsere Verbündeten mobilisieren.“ Damit meinte er die Fans der Reihe, die das Spiel mochten, verteidigen und aktiv weiterempfehlen würden. Ubisoft setzte also auf die eigene Community als Verstärker, statt in den immer lauter werdenden Kulturkampf zu geraten.

Der Release von Assassin’s Creed Shadows wurde schließlich verschoben, um Zeit für weitere Qualitätskontrollen und inhaltliche Anpassungen zu gewinnen. Das Entwicklerteam polierte die Mechaniken, Feinschliff an Animationen, Story-Elementen und Leveldesign wurde nachjustiert, um ein rundes Spielerlebnis zu gewährleisten. Gleichzeitig betonte man intern, dass Assassin’s Creed Shadows als Spiel und Unterhaltung überzeugen müsse,nicht als politische Botschaft.

Dieser Ansatz sollte sicherstellen, dass die Debatte um Repräsentation nicht das eigentliche Spielerlebnis überschatten würde. Für Ubisoft war es ein Lernprozess, Fans zu stärken, statt sich in endlosen Online-Kontroversen zu verlieren, wurde zur obersten Priorität.

Zwischen Spiel und Debatte

Die Präsentation in Paris überraschte viele, weil das Event selbst technologische Neuerungen und VR-Themen angekündigt hatte, nicht den Rückblick auf ein Imageproblem. Trotzdem eröffnete der CEO einen seltenen Einblick in die Unternehmensstrategie: ein Live-Spiel gegen die Kritik zu führen, Fans als Verteidiger zu gewinnen und die eigene Marke zu schützen.

Am Ende war Assassin’s Creed Shadows das Ergebnis eines Unternehmens, das aus einer echten Community-Krise gelernt hat. Die Debatte zeigt, wie viel Einfluss Online-Backlash inzwischen auf AAA-Spiele hat, und wie Unternehmen darauf reagieren müssen, ohne ihr kreatives Konzept zu verwässern.

Ubisoft beweist damit, dass sie den Spagat zwischen Fan-Erwartungen und gesellschaftlicher Aufmerksamkeit bewusst managen, eine Strategie, die nicht jedem gefallen wird, aber Realität in der heutigen Gaming-Welt ist.

Was die Zukunft in Assassin’s Creed Shadows verspricht, verrät die aktuelle Roadmap.