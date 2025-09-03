Latest

Ubisoft setzt auf Splinter Cell Remake und eigenes WW2-Spiel – Ausblick 2026/2027

Ubisoft arbeitet am Splinter Cell Remake und an einem neuen WW2-Shooter. Was steckt hinter den Projekten und wie realistisch sind die Pläne für 2026/2027?

Mark Tomson
mark author
ByMark Tomson
Mark ist Managing Director von PlayFront.de und berichtet täglich über PlayStation, Gaming-Hardware und Videospiele. Sein Fokus liegt auf Sony-Konsolen, technischen Analysen und kritischen Reviews. Neben News...
Splinter Cell Remake | Ubisoft

Ubisoft fährt seine Großprojekte langsam wieder hoch. Nach einer eher ruhigen Phase 2025 sollen 2026/2027 gleich mehrere Schwergewichte erscheinen, darunter ein Remake von Splinter Cell und ein eigenes WW2-Spiel, das intern unter dem Codenamen „Project Crest“ läuft. Das behaupten Insiderberichte.

Das Splinter Cell Remake (Codename „Project North“) ist für viele Fans die spannendste Ankündigung. Die Originalspiele haben das Genre der Stealth-Action geprägt, doch seit Jahren liegt die Serie brach. Ubisoft will die alte Stärke mit moderner Technik kombinieren, also nicht einfach nur ein Grafik-Update, sondern eine echte Neuinterpretation. Ob das gelingt, hängt davon ab, wie sehr Ubisoft den Kern respektiert: Schleichen, Spannung und taktisches Vorgehen. Ein „Splinter Cell“ mit Open-World-Checkliste braucht jedenfalls niemand.

Eigenes WW2-Projekt mit Risiko

Parallel arbeitet Ubisoft an einem WW2-Shooter namens „Project Crest“. Anders als die üblichen Kampagnen-Shooter soll es sich dabei um einen Extraction-Shooter handeln, also Einsätze mit begrenzter Dauer, bei denen man Ausrüstung riskiert und Gewinne sichern muss.

Das Konzept klingt frisch, birgt aber auch Risiken: Der Markt für Extraction-Shooter ist klein, und viele Spieler verbinden den Zweiten Weltkrieg eher mit klassischen Singleplayer-Erlebnissen. Ob Ubisoft damit die richtige Nische trifft, bleibt abzuwarten.

Neben diesen beiden Projekten stehen weitere Titel in den Startlöchern: ein neues Far Cry, Assassin’s Creed Hexe, ein Prince of Persia Remake und sogar Beyond Good and Evil 2, das tatsächlich noch lebt. Ubisoft bündelt seine Veröffentlichungen also bewusst in einer kompakten Phase, nachdem 2025 fast schon als Übergangsjahr gilt.

Ubisoft plant groß, vielleicht sogar zu groß für einen solch kurzen Zeitraum. Das Splinter Cell Remake hat das Potenzial, eine klaffende Lücke im Portfolio zu füllen, wenn es die DNA der Serie wahrt. Das WW2-Spiel klingt experimentell, könnte aber ebenso schnell scheitern, wenn es sich zu sehr von den Erwartungen der Zielgruppe entfernt.

Für Spieler bleibt es spannend: 2026/2027 könnte die Zeit sein, in der Ubisoft beweist, ob die neue Qualitätsstrategie tatsächlich Früchte trägt oder ob es am Ende nur bei großen Namen ohne Substanz bleibt.

Max Hensel
1 Stunde zuvor

Bin mal gespannt!

Gandalf
5 Stunden zuvor

ich weis nicht was ihr alle gegen Ubisoft habt? Mir gefallen die. Assinssin’s Creed wird immer vorbestellt und bin jedesmal super zufrieden, Far Cry teile waren auch super.

pray
3 Stunden zuvor
Reply to  Gandalf

far cry 6 war eine katastrophe, assassins creed zu groß und seit der open wolrs nurnoch das selbe. Sonst läuft garnichts bei denen. rainbow ist ein Witz, ghost Recon war der letzte Teil always online und ein fail, watchdogs war geil wurde aber gekillt…..ubisoft zerstört sich selber

pray
5 Stunden zuvor

hatte gehofft, dass es eingle player shooter mit guter Kampagne wird, aber was denke ich auch dummes bei ubisoft…

Man kann froh sein, wenn sie rayman !anständig! zurück bringen und splinter cell nicht vermasseln

So schade, sie waren mal so so gut.

