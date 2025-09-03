Ubisoft setzt auf Splinter Cell Remake und eigenes WW2-Spiel – Ausblick 2026/2027

Ubisoft fährt seine Großprojekte langsam wieder hoch. Nach einer eher ruhigen Phase 2025 sollen 2026/2027 gleich mehrere Schwergewichte erscheinen, darunter ein Remake von Splinter Cell und ein eigenes WW2-Spiel, das intern unter dem Codenamen „Project Crest“ läuft. Das behaupten Insiderberichte.

Das Splinter Cell Remake (Codename „Project North“) ist für viele Fans die spannendste Ankündigung. Die Originalspiele haben das Genre der Stealth-Action geprägt, doch seit Jahren liegt die Serie brach. Ubisoft will die alte Stärke mit moderner Technik kombinieren, also nicht einfach nur ein Grafik-Update, sondern eine echte Neuinterpretation. Ob das gelingt, hängt davon ab, wie sehr Ubisoft den Kern respektiert: Schleichen, Spannung und taktisches Vorgehen. Ein „Splinter Cell“ mit Open-World-Checkliste braucht jedenfalls niemand.

Eigenes WW2-Projekt mit Risiko

Parallel arbeitet Ubisoft an einem WW2-Shooter namens „Project Crest“. Anders als die üblichen Kampagnen-Shooter soll es sich dabei um einen Extraction-Shooter handeln, also Einsätze mit begrenzter Dauer, bei denen man Ausrüstung riskiert und Gewinne sichern muss.

Das Konzept klingt frisch, birgt aber auch Risiken: Der Markt für Extraction-Shooter ist klein, und viele Spieler verbinden den Zweiten Weltkrieg eher mit klassischen Singleplayer-Erlebnissen. Ob Ubisoft damit die richtige Nische trifft, bleibt abzuwarten.

Neben diesen beiden Projekten stehen weitere Titel in den Startlöchern: ein neues Far Cry, Assassin’s Creed Hexe, ein Prince of Persia Remake und sogar Beyond Good and Evil 2, das tatsächlich noch lebt. Ubisoft bündelt seine Veröffentlichungen also bewusst in einer kompakten Phase, nachdem 2025 fast schon als Übergangsjahr gilt.

Ubisoft plant groß, vielleicht sogar zu groß für einen solch kurzen Zeitraum. Das Splinter Cell Remake hat das Potenzial, eine klaffende Lücke im Portfolio zu füllen, wenn es die DNA der Serie wahrt. Das WW2-Spiel klingt experimentell, könnte aber ebenso schnell scheitern, wenn es sich zu sehr von den Erwartungen der Zielgruppe entfernt.

Für Spieler bleibt es spannend: 2026/2027 könnte die Zeit sein, in der Ubisoft beweist, ob die neue Qualitätsstrategie tatsächlich Früchte trägt oder ob es am Ende nur bei großen Namen ohne Substanz bleibt.