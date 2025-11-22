Ubisoft setzt voll auf KI – doch wie groß ist dieser „Revolutionsmoment“ wirklich?

Wenn ein Publisher wie Ubisoft von einer „Revolution“ spricht, horcht man auf. Diesmal geht es nicht um ein neues Franchise oder technische Sprünge, sondern um KI. CEO Yves Guillemot sieht in generativer KI sogar einen Umbruch, der so bedeutend sein soll wie der Wechsel von 2D zu 3D. Große Worte. Aber was steckt tatsächlich dahinter?

Ubisoft will KI aus der Experimentierphase holen

Im aktuellen Finanzbericht bestätigt Ubisoft, dass die sogenannten „Neo-NPCs“ nicht länger ein internes Experiment sind. Statt statischer Dialogbäume sollen Figuren künftig flexibel auf Spieler reagieren, theoretisch also Gespräche, die nicht nach drei Sätzen totlaufen. Ubisoft spricht sogar davon, noch dieses Jahr konkrete Anwendungen zu zeigen.

Spannend daran ist weniger die Technik selbst, sondern die Skalierung. Laut Guillemot arbeiten inzwischen alle Ubisoft-Studios mit KI-Tools – von Programmierung über Art-Pipelines bis hin zur Qualitätssicherung. Das klingt nach einer tiefen Integration, nicht nach einem PR-Gag. Trotzdem bleibt offen, wie viel davon bereits im realen Produktionsalltag funktioniert und was noch Wunschdenken ist.

Die große Vision und die Realität 2025

Dass Ubisoft das Thema betont, überrascht nicht. Investoren erwarten mittlerweile, dass große Publisher ein klares KI-Narrativ liefern. Gleichzeitig bröckelt die Anfangseuphorie. Selbst Google spricht inzwischen von „Irrationalität“ rund um den KI-Hype, während die Börse regelmäßig nervös reagiert.

Genau deshalb wirken Aussagen wie „so groß wie der Sprung zu 3D“ heute fast aus der Zeit gefallen. Damals wurde sichtbar, sofort und für alle spürbar, wie Spiele sich verändern. KI im Jahr 2025 dagegen ist oft ein unsichtbarer Prozess, mehr Pipeline-Tool als Revolution. Und dort, wo sie spielerisch eingesetzt wird, bleibt der Nutzen noch schwer greifbar.

Trotzdem wäre es zu kurz gedacht, das Thema abzuwinken. Wenn Ubisoft wirklich Wege findet, NPCs glaubwürdiger, Welten dynamischer und Entwicklungsprozesse effizienter zu gestalten, könnte das langfristig enorme Auswirkungen haben. Nur eben nicht über Nacht.

Ubisoft setzt, wie vermutlich jeder andere Entwickler, klar auf KI,– und das aggressiver als viele Konkurrenten. Ob daraus ein Meilenstein entsteht oder nur ein weiterer Tech-Trend, hängt davon ab, ob die Technik am Ende tatsächlich Spielerlebnisse verbessert.

Die entscheidende Frage lautet deshalb: Wird KI die Art verändern, wie wir Spiele erleben – oder nur die Art, wie sie produziert werden?