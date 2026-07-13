Ubisoft streicht Behauptung zum Spaßfaktor von Mikrotransaktionen

Ubisoft verzichtet in seinem neuesten Geschäftsbericht auf die umstrittene Formulierung, dass In-Game-Käufe den Spielspaß der Nutzer erhöhen. Der französische Publisher reagiert damit auf die anhaltende Kritik der Gaming-Community aus dem Vorjahr und passt gleichzeitig seine strategische Risikobewertung an.

Investorenberichte dienen normalerweise dazu, Monetarisierungsstrategien mit maximalem Optimismus zu verteidigen. Ubisoft ging im letzten Jahr einen Schritt zu weit und behauptete schriftlich, dass das Kaufen von kosmetischen Items oder Fortschrittsbeschleunigern das Spielerlebnis aktiv verbessere. Diese Passage wurde nun komplett gestrichen.

Der digitale Shop bleibt. Die pseudowissenschaftliche Begründung für die Gewinnmaximierung fällt weg. Es ist das Eingeständnis, dass die Spieler das Narrativ vom „erkauften Spaß“ nicht mehr unkommentiert schlucken. Für einen Konzern, der massiv auf Live-Service-Elemente setzt, ist dieser sprachliche Rückzug ein bemerkenswerter Pflichtsieg der Community.

Das neue Risiko heißt Zeit

Die bereinigte Formulierung ist nicht die einzige Korrektur im Dokument. Die Führungsebene verlagert den Fokus ihrer Risikowarnungen weg von zu früh veröffentlichten, unfertigen Spielen hin zu unendlich langen Entwicklungszyklen. Wenn ein Titel zu spät erscheint, kollidiert er mit veränderten Marktstandards. Das Interesse der Zielgruppe ist dann oft schon verflogen.

Das System Ubisoft krankt an genau dieser Trägheit. Große Marken wie Ghost Recon oder Far Cry benötigen heute Bruchteile der Zeit, die früher für ganze Trilogien reichte. Extrembeispiele wie „Beyond Good and Evil 2“, das seit der ersten Ankündigung 2008 in der Produktionshölle steckt, verbrennen Kapital und Relevanz. Gleichzeitig verfehlen Mobile-Ableger wie zu Rainbow Six oder The Division durch zähe Anläufe den Anschluss an den aktuellen Markt.

Ubisoft ändert nicht seine Monetarisierung, sondern sein Vokabular. Mikrotransaktionen werden weiterhin fester Bestandteil der Spiele bleiben, weil sie die Bilanzen stützen. Das Löschen der Spaß-Klausel zeigt aber, dass der Publisher die offene Konfrontation mit der eigenen Spielerschaft in diesem Punkt scheut. Die Paywalls bleiben somit auch in Zukunft hoch, aber man verkauft sie uns zumindest im Geschäftsbericht nicht mehr als Feature.