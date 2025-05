Ubisoft verschiebt zahlreiche Spiele – der Griff nach Qualität zählt nun

Ubisoft richtet sich neu aus. Statt einem fetten Knall zum Start ins neue Geschäftsjahr gibt’s vor allem eins: Wartezeiten. Mehrere der „größten Produktionen“ des Publishers wurden verschoben – ganz ohne Trailer, ohne Titel, ohne Konkretes. Nun ist klar: Es trifft wohl die großen Namen – Assassin’s Creed, Far Cry 7, Rainbow Six, The Division und Ghost Recon. Also das Herzstück von Ubisoft.

Dass Assassin’s Creed Shadows bereits auf den letzten Metern verzögert wurde, hatte man fast vergessen – nun wird deutlich, dass diese Maßnahme kein Einzelfall bleibt, sondern wohl Teil eines neuen, zähen Kurses ist: Qualität über Tempo. Yves Guillemot spricht von einer „guten Entscheidung“. Die Fans? Müssen hoffen, dass der Output in zwei Jahren die langen Wartezeiten wert ist.

Ubisofts Blockbuster in Wartestellung

Denn wer gehofft hat, 2025 oder 2026 in neue Ubisoft-Welten einzutauchen, muss sich gedulden. Einige Projekte erscheinen erst nach März 2027, vielleicht sogar erst 2028. In Gaming-Zeitrechnung ist das eine halbe Ewigkeit – und riskant, wenn man bedenkt, wie schnell sich der Markt verändert. Doch Guillemot will das als strategische Neuausrichtung verstanden wissen. Mehr Zeit, mehr Feinschliff, mehr Erfolg – so zumindest die Theorie.

Was bleibt, ist ein eher dünnes Line-up für dieses Jahr: Anno 117, ein Prince of Persia-Remake, Rainbow Six Mobile und das ewig in der Schwebe befindliche The Division: Resurgence. Dass Beyond Good & Evil 2 nicht einmal mehr als Fußnote erwähnt wird, ist ein bitteres Symbol dafür, wie Ubisoft mit ambitionierten Projekten umgeht – nämlich gar nicht.

Stattdessen gibt es Zahlen. Umsatz leicht unter Plan, aber 160 Millionen Spielstunden für Assassin’s Creed Shadows – wobei unklar bleibt, wie viele davon freiwillig verbracht wurden. Spielerzahlen? Geheimsache. Offen ist nur: Die Marke lebt, irgendwie. Mit jährlich 30 Millionen Einzelspielern ist Assassin’s Creed immer noch Ubisofts Goldesel – auch wenn der Esel inzwischen humpelt.

Die neue Ubisoft-Strategie mit Tencent

Währenddessen wird kräftig abgespeckt: 3.000 Mitarbeiter weniger seit 2022, 200 Millionen Euro an Fixkosten eingespart – und in Zukunft sollen weitere 100 Millionen folgen. Eine neue Tochtergesellschaft mit Tencent soll das Ruder herumreißen. Fokus: Narrative Singleplayer, Live-Service, Asien. Klingt nach einer Copy-Paste-Vision, wie man sie bei jeder zweiten Investorenkonferenz hört.

Ubisoft steckt fest zwischen Ambition und Absicherung. Große Worte, aber wenig Konkretes. Es bleibt zu hoffen, dass das Unternehmen in seiner neuen Langsamkeit nicht von der Konkurrenz überholt wird. Denn der Markt wartet auf niemanden – schon gar nicht auf eine Marke, die vor allem eines produziert: Verschiebungen.