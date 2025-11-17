Ubisoft warnt vor Umsatzrückgang: Weniger Spieler, neue Games kämpfen ums Überleben

Ubisoft schlägt Alarm, denn in einem kürzlich eingereichten Jahresbericht warnt der Publisher, dass die Einnahmen im laufenden Geschäftsjahr voraussichtlich sinken werden. Schuld daran seien nicht nur rückläufige Verkaufszahlen physischer Spiele, sondern auch ein grundsätzlicher Wandel im Spielverhalten. Spieler konzentrieren sich zunehmend auf eine kleine Handvoll Mega-Hits, während neue Titel kaum Beachtung finden.

„Die klassische Einmalzahlung für ein Vollpreis-Spiel wird immer seltener. Multi-Game-Abos, Games-as-a-Service, Free-to-Play-Titel und Cloud-Streaming bieten attraktive Alternativen“, heißt es in dem Bericht. Spieler widmeten ihre Aufmerksamkeit länger andauernden Titeln, was für neue Releases oft das Aus bedeute.

Mega-Hits dominieren

Ubisoft beobachtet damit einen Trend, den Branchenkenner seit Jahren beklagen. Evergreen-Titel wie Fortnite oder GTA Online fressen die Aufmerksamkeit neuer Spiele auf. Laut Umfragen von Circana kaufen die meisten US-Spieler nur ein bis zwei Spiele pro Jahr. Für kleinere Studios und ambitionierte neue Projekte bedeutet das zunehmend harte Konkurrenz.

Ubisoft reagiert auf diese Entwicklung nicht nur durch strategische Berichte, sondern auch durch interne Umstrukturierungen. Gemeinsam mit Tencent entsteht die neue Tochtergesellschaft Vantage Studios, die sich auf die umsatzstarken Reihen Assassin’s Creed, Far Cry und Rainbow Six konzentriert. Die übrigen Studios werden in „Creative Houses“ reorganisiert, mit Fokus auf Agilität und Spezialisierung. Entlassungen bei Massive (The Division) und Redlynx (Trials) zeigen, dass der Umbau nicht ohne Opfer vonstattengeht.

Finanzielle Unsicherheiten und Investorenreaktionen

Die Sorgen bei Ubisoft gehen über das Spielgeschäft hinaus. Der Konzern verschob kürzlich die Veröffentlichung seines Halbjahresberichts und ließ Euronext den Handel mit Ubisoft-Aktien aussetzen. Insidergerüchte sprechen von internen Machtspielen zwischen der Guillemot-Familie und Tencent. Yves Guillemot ernannte jüngst seinen Sohn Charlie als Co-Chef von Vantage, ein Schritt, der Investoren laut Reuters nur bedingt beruhigte.

Ubisofts Bericht ist ein nüchternes Eingeständnis der Marktveränderung: Spielerzahlen stagnieren, Mega-Hits verschieben die Aufmerksamkeit, und neue Titel müssen härter kämpfen. Für Ubisoft bedeutet das, dass selbst große Marken und frische Projekte nicht mehr automatisch Umsatzgaranten sind.

Die kommenden Monate werden zeigen, ob die Umstrukturierung und Tencent-Kooperation genug Flexibilität bringen, um im zunehmend selektiven Spielemarkt zu bestehen.