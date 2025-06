Ubisoft will kürzere Spiele – und erzählt, warum das gut ist

Was macht man, wenn man das BBC-Büro gegen ein Entwicklerstudio tauscht – mitten in der größten Krise der Gaming-Industrie seit Jahren? Lisa Opie hat genau das getan. Einst eine feste Größe im britischen Fernsehen, ist sie heute Geschäftsführerin bei Ubisoft Reflections – und hat dort schneller gelernt als ihr vermutlich lieb war.

Denn kaum hatte sie in der Spielebranche Fuß gefasst, drehten sich die Schlagzeilen: Von Wachstumsrekorden zu Massenentlassungen. Studios, die eben noch aufgestockt hatten, strichen plötzlich ganze Teams. Statt glamouröser Blockbuster-Produktion ging es bei Opie plötzlich um Schadensbegrenzung, Umstrukturierung und vor allem um eine Frage: Wie hält man Menschen bei der Stange – intern wie extern?

Für Opie liegt die Antwort in einem Wort: Innovation. Und das meint sie nicht als Buzzword. Sie spricht von kreativen Risiken, von neuen Formen des Geschichtenerzählens – und von kürzeren Spielen.

Adieu, 100-Stunden-Monster

In einer Branche, die sich mit „mehr Content“, „größerer Welt“ und „längerer Spielzeit“ oft selbst überfordert, wirkt Opies Ansatz fast revolutionär: Weniger ist mehr. „Ich glaube, kürzere, intensivere Erlebnisse können Spieler genauso fesseln – vielleicht sogar mehr“, sagt sie gegenüber TheGameBusiness.

Ihre Inspiration? Spiele wie The Last of Us Part II. Opie schwärmt von der Erzählweise, der Emotionalität, dem Mut zur Andersartigkeit. Und trotzdem bleibt sie pragmatisch: Eine gute Geschichte reicht nicht. Wenn das Gameplay nicht packt, nützt der schönste Plot nichts.

Doch der Ansatz geht weiter. Live-Service-Spiele mögen zwar die Zeit der Spieler dominieren, doch Opie glaubt an eine Gegenbewegung. „Wir müssen den Zeitaufwand neu denken“, erklärt sie. Ihre Vision: Erlebnisse, die in drei Stunden fesseln – und nicht erst nach 30.

Spielerbindung braucht mehr als Belohnungssysteme

Was also bedeutet Innovation bei Ubisoft künftig? Vermutlich keine immer größeren Open Worlds mit noch mehr Icons auf der Karte. Stattdessen: Narrative Experimente, stilistische Vielfalt und der Mut, auch mal aufzuhören, bevor der Spieler müde wird.

Lisa Opie sieht die Spielebranche an einem Wendepunkt – vergleichbar mit dem Fernsehen in seinen goldenen Zeiten. Nur, dass es diesmal nicht um Einschaltquoten geht, sondern um Aufmerksamkeit. Und genau die ist bekanntlich das wertvollste Gut der heutigen Zeit.

Wer Spieler binden will, muss sie nicht überfordern. Man muss sie begeistern – schnell, klug und anders. Dass dies nun ausgerechnet von Ubisoft kommt, die den Open-World-Trend und erkennbares Ende massiv vorangetrieben haben, ist umso bemerkenswerter.