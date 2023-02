Ubisofts Minecraft-Game im Voxel-Stil weiterhin in Entwicklung

Das nächste große Spiel von Ubisoft wird Skull and Bones sein, das seit Jahren aber auch so seine Probleme bei der Entwicklung hat.

An anderer Stelle heißt es außer Insider-Kreisen heute, dass man derzeit kein The Division 3 entwickelt, sondern am nächsten großen Update für das Spiel arbeitet. Da es hier jüngst aber Probleme mit dem Update-Prozess gab, hängt man mit der Auslieferung ein wenig hinterher.

Beschrieben wird das Spiel als „ein kollaboratives Voxel-basiertes Spiel im Stil von Minecraft“, von dem man hofft, dass es tatsächlich zu Ende entwickelt werden kann. Da einer der führenden Entwickler daran, Jean Guesdon, jedoch nach 17 Jahren bei Ubisoft aufhört, gibt es in dem Punkt noch keine hunderprozentige Sicherheit. Es wird aber als eines der vielversprechendsten Projekte in der Pipeline von Ubisoft bezeichnet.

