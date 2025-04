Ubisofts nächster Battle-Royale-Versuch: „Scout“ zielt direkt auf Apex Legends ab

Ubisoft arbeitet aktuell an einem neuen Battle-Royale-Spiel mit dem Codenamen Scout, das nicht nur vom Erfolg von Apex Legends inspiriert ist – sondern sich streckenweise fast daran anlehnt. So stark, dass laut Quellen Apex in der Frühphase intern sogar als Vorlage diente.

Scout setzt laut Insider-Gaming auf ein Heldenprinzip mit klaren Parallelen zu Apex Legends. Figuren, die stark an Pathfinder, Wraith und Lifeline erinnern, sollen bereits in Arbeit sein. Selbst die Idee, das Spieltempo, das vertikale Movement und der Team-Fokus: alles fühlt sich stark nach Respawns Erfolgsrezept an – nur eben mit Ubisoft-Label.

Ubisoft kopiert mit Ansage – und hofft auf das große Comeback

Eine Entwicklerin äußerte gegenüber Insider Gaming: „Das Ziel scheint zu sein, von den sinkenden Spielerzahlen bei Apex zu profitieren und die Lücke zu füllen, die EA offenbar nicht mehr schließen kann.“

Ironischerweise widerspricht dieses Projekt einer internen Ubisoft-Studie, die sich jüngst der Frage widmete: „Was kommt nach Battle Royale?“ Die Antwort darauf kennt wohl niemand – aber Ubisoft versucht’s nochmal mit „Davor“.

Tatsächlich ist Scout nicht Ubisofts erster Ausflug ins Battle Royal-Genre. Hyperscape, das 2020 mit großem Marketingaufwand veröffentlicht wurde, verschwand schon nach 18 Monaten wieder sang- und klanglos von der Bildfläche. Seitdem hat Ubisoft laut mehreren Quellen ein gutes Dutzend Battle-Royale-Projekte begonnen und wieder verworfen – „Scout“ hat es nun offenbar weiter geschafft als die meisten.

Zweifel an Ubisoft-Kurs wächst

Doch während intern auf Helden-Battle-Royale gesetzt wird, scheint extern alles zu bröckeln. Die Zusammenarbeit mit Tencent sorgt für Sorgenfalten bei Aktionären und Angestellten. Die Ubisoft-Aktie fiel Anfang April auf ein Zwölfjahrestief. Inmitten von Entlassungen, verschobenen Projekten und einem unklaren strategischen Kurs wirkt Scout fast wie eine Wette auf das letzte große Pferd im Rennen – auch wenn dieses schon lange lahmt.

Bleibt die Frage: Kann Ubisoft mit einem „Apex-Klon“ wirklich mithalten? Oder ist Scout einfach nur der nächste Titel, der in Ubisofts Battle-Royale-Friedhof endet? Mutig ist es. Ob es klug ist, steht auf einem anderen Blatt.