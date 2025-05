Ubisofts neue Transformation – Guillemot-Sohn kehrt zurück, um den Neustart zu steuern

Wenn es bei Ubisoft aktuell an etwas nicht mangelt, dann ist es Chaos. Zwischen fragwürdigen Führungsentscheidungen, der Gründung einer milliardenschweren Tochtergesellschaft mit Tencent und einer Belegschaft, die kaum noch weiß, wohin die Reise geht, wurde nun ein weiterer überraschender Schritt verkündet: Charlie Guillemot, Sohn von CEO Yves Guillemot, kehrt ins Unternehmen zurück – und zwar nicht etwa als stiller Beobachter, sondern direkt als Teil des neuen zehnköpfigen Transformationsausschusses, der nichts Geringeres als die Rettung von Ubisoft innerhalb der nächsten 100 Tage einleiten soll.

Wie Insider Gaming berichtet, liegen Informationen aus einer internen E-Mail vor, die die Rückkehr bestätigen. Demnach soll Charlie gemeinsam mit Marie-Sophie de Waubert diesen Ausschuss anführen. Obwohl Ubisoft in seiner offiziellen Mitteilung von einem strategischen Neustart spricht, sehen viele Mitarbeiter darin eher eine Rückkehr zu alten Mustern – und kritisieren, dass ausgerechnet jene Personen den Umbau leiten sollen, die die aktuelle Krise mitverursacht haben.

Alte Fehler, neue Verantwortung

Charlies Vergangenheit bei Ubisoft ist alles andere als lupenrein. Der ehemalige Mitgründer von Ubisoft Owlient war direkt an einer der größten Image-Katastrophen des Unternehmens beteiligt: der Verwendung von Black-Lives-Matter-Symbolik im Mobile-Spiel Elite Squad, die im Kontext einer fiktiven Terrororganisation erschien – ein Skandal, der 2020 hohe Wellen schlug. Charlie trug laut interner Aussagen damals die „volle Verantwortung“. Dass ausgerechnet er nun eine Schlüsselrolle in Ubisofts Transformation einnehmen soll, stößt bei vielen Mitarbeitern auf massives Unverständnis.

Zudem fragen sich viele, was dieser „Transformationsprozess“ überhaupt bedeutet. Ubisoft hat kürzlich gemeinsam mit Tencent eine neue Tochtergesellschaft gegründet, der zentrale Marken wie Assassin’s Creed und Far Cry sowie Studios in Montréal, Quebec und Barcelona unterstellt wurden. Intern herrscht Verwirrung: Laut Yves Guillemot gebe es aktuell keinen konkreten Plan – man wolle sich „Zeit nehmen, um das herauszufinden“.

Ein Hoffnungsträger oder nur Vetternwirtschaft?

Die Rückkehr von Charlie Guillemot wirkt auf viele eher wie eine familiäre Absicherung der eigenen Macht als ein echtes Bekenntnis zu struktureller Veränderung. Auch dass der neue Ausschuss fast ausschließlich aus altgedienten Ubisoft-Führungskräften besteht, untergräbt die Glaubwürdigkeit des Umbaus. Wo sind frische Ideen, externe Stimmen, mutige Schritte? Stattdessen: ein internes Komitee, ein CEO-Sohn und ein vager Zeitplan von 100 Tagen – und ein Unternehmen, das mehr denn je mit dem Rücken zur Wand steht.

Ubisofts offizielles Statement zur Personalentscheidung fällt nüchtern aus – man spricht von einem „neuen Betriebsmodell“ und langfristigem Erfolg. Doch wie dieses Modell aussehen soll, bleibt genauso vage wie die Strategie dahinter. Eines ist sicher: Die nächsten 100 Tage werden zeigen, ob Ubisoft sich tatsächlich transformiert – oder ob es sich nur selbst belügt.

Ubisoft steht an einem Scheideweg – und setzt auf altbekannte Gesichter für eine ungewisse Zukunft. Die Rückkehr von Charlie Guillemot ist ein riskanter Zug, der intern wie extern für Kritik sorgt. Ob der Sohn des CEOs das sinkende Schiff wirklich retten kann – oder ob Ubisoft damit nur schneller untergeht – bleibt abzuwarten.